Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 30 de julio: Bianca se despide de Marta y Fina
Capítulo 615 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 29 de julio: Valentina tiene un primer acercamiento con Andrés
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 29 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 614 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo Valentina no ha dudado un solo segundo en tener un primer acercamiento con Andrés, mientras que Begoña, contra todo pronóstico, parece que ha empezado a reconectar con Juanito.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Tasio empieza a marcar ciertas distancias con Paula. Marta, por su parte, no puede evitar sentirse profundamente amenazada por Bianca. En cuanto a Digna, ha descubierto algo verdaderamente sorprendente que podría conseguir desmontar, de una vez por todas, a Gabriel. Marisol, por su parte y dadas las circunstancias, parece que no le ha quedado otra opción que tomar una decisión de lo más desesperada.
¿Qué sucede en el capítulo 615 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 30 de julio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Miguel no tiene reparos a la hora de pedir que sea Nieves quien atienda a Marisol. Damián, por su parte, se ha quedado profundamente descolocado y sin palabras al enterarse, de una vez por todas, del defecto en los perfumes reformulados.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo una visita de lo más inesperada sorprende profundamente a Marta. En cuanto a Begoña, opta por aprovechar la ocasión que se le ha presentado para marcar su posición en la relación con Juanito, mientras que Bianca se despide de Marta y Fina.
Miguel, por su parte y dadas las circunstancias, toma una drástica decisión que deja completamente desconcertada a Claudia. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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