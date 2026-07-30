Quién es Roko, la sustituta de Eva Ruiz en Canal Sur: su edad y su nombre real

Rocío Pérez Armenteros, conocida artísticamente como Roko, es mucho más que la ganadora de una edición de Tu cara me suena y la segunda clasificada de El número 1. La cantante jienense, con una carrera de más de una década entre la música, el cine y el teatro musical, se ha convertido este verano en la sustituta de Eva Ruiz al frente de La Tarde, aquí y ahora, el histórico magacín de Canal Sur. Este trabajo lo compagina con coloraciones como actriz y continúa publicando música, además de dar conciertos de forma habitual. Esto le ha permitido ser una todoterreno del mundo audiovisual.

Nacida el 13 de julio de 1989 en Alcalá la Real (Jaén), Roko comenzó su formación musical en el conservatorio de su localidad con apenas 8 años, y debutó sobre un escenario a los 14 en una gala benéfica. Tras finalizar el bachillerato, se trasladó a Málaga para licenciarse en la Escuela Superior de Arte Dramático, dando el salto definitivo hacia su vocación artística.

De ‘El número uno’ a ganadora de ‘Tu cara me suena’

Con 22 años, Roko debutó en televisión participando en la primera edición de El número uno, donde compartió escenario con grandes artistas y logró clasificarse en segunda posición. Poco después dio el salto a Tu cara me suena, concurso del que se proclamó ganadora en su segunda edición, consolidando su popularidad a nivel nacional. Desde entonces, ha regresado como invitada en numerosas ocasiones al formato, llegando también a apadrinar a una de las concursantes infantiles en Tu cara me suena mini.

Entre 2013 y 2014, Roko formó parte del reparto de Vive Cantando, la serie musical de Antena 3, antes de publicar en 2014 su primer álbum en solitario, 3, 2, 1: Roko, producido por Antonio Ferrara. Su carrera artística se ha extendido también al doblaje, poniendo voz a personajes de películas de animación como Meñique y Jack y la mecánica del corazón, además de interpretar el tema principal en la versión castellana de El Principito. En el teatro musical, ha protagonizado montajes como La gatita blanca, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, y Nine, dando vida a Luisa Contini en el Teatro Amaya, además de mantenerse en cartel desde 2019 con otro exitoso montaje musical.

De invitada ocasional a sustituta de Eva Ruiz en ‘La tarde aquí y ahora’

Pese a su proyección nacional, Roko ha mantenido siempre un fuerte vínculo con su tierra, compaginando su residencia entre Andalucía y Madrid. Su relación con Canal Sur se ha estrechado en los últimos años, con apariciones en espacios musicales de la cadena y colaboraciones puntuales que la han acercado todavía más al público andaluz.

Ese vínculo ha dado un paso más este verano. Juan y Medio y Eva Ruiz tienen que descansar, aunque su programa en Canal Sur no lo haga. Es por eso que la cadena y la productora confían desde hace años en Pepe da Rosa Jr. como sustituto de Juan, mientras que cuando falta Eva, es Roko la que acude al plató La Tarde, aquí y ahora para completar la pareja de presentadores.

El magacín de tarde se ha convertido en un referente en toda España para luchar contra la soledad no deseada en la tercera edad. Su sección de ‘busco pareja’ ha provocado que tenga versiones en las televisiones de Castilla-La Mancha (con Ramón García como presentador) y la recién estrenada en 2026 de la televisión gallega.