Incendios forestales en España, en directo: evolución de los fuegos en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, con evacuaciones y desalojos

Los incendios forestales continúan marcando la actualidad en España en una jornada en la que los equipos de extinción siguen trabajando para contener los principales focos activos. Madrid, Ávila, Toledo y Castellón concentran gran parte de la atención, con varios municipios pendientes de la evolución de las llamas, mientras las evacuaciones, los desalojos preventivos y las restricciones se mantienen en algunas zonas afectadas.