Incendios forestales en España, en directo: evolución de los fuegos en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, con evacuaciones y desalojos
Los equipos de extinción siguen trabajando para contener los principales focos activos
Los incendios forestales continúan marcando la actualidad en España en una jornada en la que los equipos de extinción siguen trabajando para contener los principales focos activos. Madrid, Ávila, Toledo y Castellón concentran gran parte de la atención, con varios municipios pendientes de la evolución de las llamas, mientras las evacuaciones, los desalojos preventivos y las restricciones se mantienen en algunas zonas afectadas.
Tres focos activos en León
La provincia de León se encuentra afectada por tres incendios de nivel 2, uno en Veguellina de Órbigo, otro en San Cipriano del Condado y otro en Valdelaloba, que están complicando las labores de extinción.
Los esfuerzos en el incendio de Madrid se centran en mantener la «estabilidad del perímetro»
Los incendios forestales en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid han continuado «claramente estabilizados» durante la madrugada gracias a las mejores condiciones meteorológicas nocturnas que «han permitido una gran efectividad de los trabajos desarrollados», si bien los esfuerzos se centrarán este jueves, ante la ola de calor, en vigilar nuevos focos y refrescar las zonas calientes.
Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila), desde el que se dirige la lucha contra los incendios forestales de la zona. El jefe del Ejecutivo estará acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.
Castilla y León aprobará ayudas para desalojados, sector agrario, autónomos y afectados de Ávila
La Junta de Castilla y León prepara una serie de ayudas y actuaciones que se anunciarán en el Consejo de Gobierno de este jueves y se dirigen a familias desalojadas tras el incendio de Ávila y para agricultores, ganaderos, autónomos y resto de afectados. Entre ellas se contemplan ayudas directas a ganaderos, agricultores y apicultores para pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o pérdida de colmenas con baremos objetivos.
Estabilizan varios frentes en Fermoselle (Zamora)
Los trabajos nocturnos en el incendio de Fermoselle (Zamora) han permitido reducir «sustancialmente su peligrosidad» con la estabilización de los dos frentes que más preocupaban, el norte y el este, si bien mantiene cuatro sectores activos y numerosos puntos calientes.
Los grandes incendios siguen bajo vigilancia
Los dispositivos de emergencia permanecen desplegados en los principales incendios activos del país para evitar reproducciones y consolidar el perímetro de las zonas afectadas. Durante las próximas horas, la evolución de cada foco dependerá en buena medida de las condiciones meteorológicas y del trabajo de los medios terrestres y aéreos, que continúan actuando de forma coordinada para proteger tanto a la población como a las viviendas amenazadas por el avance del fuego.
Evacuaciones y desalojos
Las autoridades mantienen la vigilancia sobre los municipios más próximos a los incendios. Algunos vecinos continúan fuera de sus hogares de forma preventiva, mientras se revisa la evolución de los frentes activos y se evalúa cuándo podrán regresar con seguridad.
El rápido avance del fuego de Fermoselle (Zamora) deja 12 pueblos evacuados, dos confinados y 950 desalojados
El rápido avance del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha obligado a evacuar doce localidades cercanas y a confinar Fermoselle y Fariza, incluidas sus residencias de mayores, con un total de 950 personas desalojados, según ha informado la Junta de Castilla y León.
Así se desprende del balance ofrecido a los medios a las 20.30 horas de este miércoles, en el que se detalla que se han evacuado las localidades cercanas de Cibanal –incluido camping y diseminados–, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera, Zafara, Argañín y Muga de Sayago –incluida su residencia de mayores–.
Además, se ha confinado Fariza y su residencia de mayores, ya que la protección de estas instalaciones sensibles son objeto de una atención especial por parte de los medios de extinción.