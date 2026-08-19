El PP reprobará en el Senado a Marlaska, Albares, Robles, Mónica García y Ana Redondo por la invasión de Ceuta

El Partido Popular reprobará en el Senado a cinco ministros por la crisis migratoria que golpea Ceuta: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad). Así lo ha anunciado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado.

«Si ellos no se van, lo dirá el PP por ellos», ha proclamado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha adelantado que la reprobación de estos cinco ministros se votará en el primer pleno de septiembre.

La portavoz popular ha justificado la reprobación de Marlaska porque, a su juicio, ha sido el responsable «de dejar la frontera de Ceuta sin refuerzo pese a los avisos de lo que iba a ocurrir».

En el caso de Albares, el PP cree que los españoles «siguen sin saber cuál ha sido el papel de Marruecos», mientras que reprobarán a Robles por mostrar su intención inicial de acudir al Senado en agosto y luego rechazar asistir.

Por su parte, los populares reprobarán a Mónica García «por el colapso de la sanidad que ella misma gestiona y por no reforzarlo cuando hacía falta». Y también invitarán a dimitir a Ana Redondo alegando que no ha visitado la ciudad de Ceuta «ni un solo día»: «Y eso que las agresiones sexuales se han multiplicado por ocho».