Portugal también gana sin Cristiano Ronaldo, como demostró este jueves en el primer partido ya sin el delantero del Al Nassr, que abandonó la concentración un día antes por el conflicto con Jorge Jesús. La selección portuguesa venció por 2-4 a Dinamarca en Copenhague después de que los daneses empatasen en el 53′ con un gol de Rasmus Höjlund, que además lo celebró como su ídolo, el bicho.

Joao Cancelo abrió la lata en el 13′ y Damsgaard empató a los diez minutos. Portugal se volvía a adelantar justo después con un tanto de Gonçalo Ramos y, tras el gol del empate, los portugueses cerrarían su pleno de victorias en la Liga de Naciones con las dianas de Vitinha y Joao Félix, que está de dulce. Rafael Leao portó el ‘7’ de Cristiano, pero no vio puerta.

Jorge Jesus hizo cuatro cambios respecto al anterior partido y dejó a Joao Félix en el banquillo. Salió valiente Portugal, con una presión muy alta que obligó a Dinamarca a jugar en largo. Avisó Gonçalo Ramos con un tiro en semifallo al palo y, en la siguiente jugada, Cancelo robó en una mala salida de los daneses, hizo una pared con el delantero del Milan y definió picándola suave ante la salida de Hermansen.

Tuvo Leao el segundo en dos tiros, pero salvó el portero danés. Damsgaard culminó una contra iniciada en un saque largo con la mano de Hermansen y un mal repliegue portugués, con un remate ajustado al palo. Pero sólo le duró dos minutos la alegría a Dinamarca. Ramos se sacó un pase de tacón a Bruno Fernandes y éste lo dejó mano a mano frente al portero danés con un envío en profundidad. El delantero luso definió de puntera con la zurda.

Nuno Mendes y Leao pudieron ampliar el marcador antes del descanso, frente a una Dinamarca voluntariosa, pero a la que le costaba crear ocasiones. Ramos probó de nuevo a Hermansen nada más arrancar la segunda parte con un duro disparo, pero Dinamarca respondió con una contra eléctrica protagonizada por sus dos mejores jugadores de largo. Damsgaard puso un pase milimétrico a la carrera de Höjlund, que definió con mucha clase picando la pelota frente a Diogo Costa.

Dinamarca se vino arriba, pero seguía siendo Portugal la que llevaba más peligro. Ramos, tras un pase picado de Fernandes, disparó alto. Ruben Neves volvió a poner a prueba a Hermansen. El 2-3 llegó de la forma más improbable: un cabezazo picado de Vitinha, solo ante Hermansen, a centro de Fernandes, que tuvo todo el tiempo del mundo para colgar la pelota.

Dinamarca lo intentó, pero ya no tuvo respuesta, mientras Portugal aguantaba sin demasiados agobios. Con el equipo danés muy arriba, los portugueses cazaron una contra en la que Trincao encontró a João Félix, que fusiló a Hermansen en un remate que rebotó en un defensa, para firmar un resultado que reafirma al equipo a la espera de resolver el cisma creado por su jugador más emblemático.