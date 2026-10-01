El Gobierno envía a la Policía a pedir los DNI en una carpa informativa del PP en Vallecas mientras permite la acampada de Sol

El PP de Puente de Vallecas ha denunciado que la Policía acudió este jueves a una de sus mesas informativas y fotografió los DNI de los afiliados, además del permiso administrativo del puesto. El partido atribuye la actuación a una orden de la Delegación del Gobierno y la califica de «intimidación», el mismo día en que la Comunidad de Madrid acude a los tribunales por la acampada de Sol.

La denuncia la ha difundido el propio PP de Vallecas en la red social X. Según el partido, los agentes se presentaron «por orden de los jefes», que identifica con la Delegación del Gobierno, y fotografiaron los documentos de los afiliados presentes y la autorización de la mesa. Los populares aseguran que ese permiso lo solicitan siempre y que lo tenían en regla.

El partido ha aportado la notificación de la resolución del concejal. Según el documento, el Ayuntamiento de Madrid recibió la solicitud el 3 de septiembre y el Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana emitió el 8 de septiembre un informe técnico favorable. Ese informe propone «autorizar» la mesa informativa en vía pública, siempre que se cumplan las condiciones fijadas.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se ha sumado a la denuncia. «Exigimos explicaciones» al delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha escrito en X. Ha acusado a la Policía de «filiar» a personas en una mesa autorizada del PP y de pedirles los permisos, de nuevo «por orden de los jefes». Y ha rematado: «Pero en Sol es la ley de la selva».

Sol sigue sin desalojo

La denuncia llega en plena confrontación entre el Gobierno regional y la Delegación por la acampada de Sol, instalada desde el pasado sábado tras una manifestación por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. El martes, la Comunidad requirió al delegado, Francisco Martín, que desalojara la plaza en 48 horas. Martín rechazó el ultimátum y defendió el «derecho fundamental de reunión» de los acampados. La Policía Nacional no ha entrado en la plaza.

Vencido el plazo, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado en el Pleno de la Asamblea que la Comunidad presentará esta misma mañana un recurso contencioso-administrativo contra la inacción del delegado. Pedirá medidas cautelarísimas para «la inmediata disolución» de lo que llama «ocupación ilegal». En su requerimiento, el Ejecutivo madrileño sostenía que la protesta carece de comunicación previa, tiene carácter permanente e indefinido y altera el orden público.

El Gobierno regional sostiene que Martín aplica un criterio distinto según quién proteste y dónde. En febrero de 2024, el delegado desvió más de 150 metros una concentración contra el Gobierno frente a la sede del PSOE en Ferraz. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó esa resolución por vulnerar el derecho de reunión. En Sol, en cambio, el campamento llegó a superar las 300 tiendas.

La Comunidad ha denunciado además pintadas y basura contra la Real Casa de Correos, Bien de Interés Cultural, y el Ayuntamiento ha enviado su propio requerimiento al delegado.