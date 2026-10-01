El invento definitivo de Decathlon: convierte medio metro cuadrado de tu casa en un gimnasio con todo lo necesario

Tener un gimnasio en casa suele implicar un problema que no todo el mundo está dispuesto a asumir, el espacio. Un banco de musculación, unas mancuernas, varias pesas, una esterilla y algún soporte pueden terminar ocupando buena parte del salón o de una habitación, especialmente cuando se busca disponer de diferentes cargas para poder entrenar todos los grupos musculares. Pero Decathlon ha encontrado una solución bastante más compacta con su Domyos Smart Bench, un banco de musculación que reúne en un único equipo buena parte del material necesario para hacer un entrenamiento completo y que ocupa poco más de medio metro cuadrado.

En concreto, este novedoso banco mide 119 centímetros de largo por 38 de ancho, por lo que su superficie es de apenas 0,45 m². El concepto llama especialmente la atención porque no se trata simplemente de un banco al que después haya que añadir todo el material. El Smart Bench de Domyos viene acompañado de dos mancuernas ajustables capaces de trabajar desde 3 hasta 32 kilos cada una, una pesa rusa regulable de 12 a 24 kilos y una esterilla de fitness integrada. Además, cuenta con espacios destinados al almacenamiento del propio material, de manera que las pesas quedan recogidas junto al banco cuando no se están utilizando.

La idea es bastante sencilla y su objetivo es concentrar en un espacio pequeño un equipo con el que se puedan realizar muchos y diferentes ejercicios. Y ahí está precisamente uno de sus principales atractivos. Con las mancuernas se pueden realizar ejercicios clásicos como press de banca plano o inclinado, remo, curl de bíceps o extensiones de tríceps, mientras que el respaldo puede colocarse en diferentes posiciones para adaptar el entrenamiento, permitiendo cambiar el estímulo y trabajar diferentes zonas del cuerpo sin necesidad de contar con una máquina específica para cada ejercicio.

Decathlon revoluciona el mercado del fitness

La pesa rusa o kettlebell amplía todavía más las posibilidades. Con ella se pueden hacer movimientos como balanceos o arrancadas, además de ejercicios para desarrollar la fuerza y la potencia del tren inferior. Las propias mancuernas también sirven para realizar sentadillas y peso muerto, mientras que la esterilla integrada permite completar la sesión con abdominales, planchas o estiramientos. El Smart Bench está pensado para poder pasar de un ejercicio de pecho a uno de espalda, brazos, piernas o core sin tener que cambiar de habitación ni llenar el suelo de accesorios.

Otro detalle interesante es que pese a su tamaño está diseñado para soportar entrenamientos exigentes. Decathlon indica una capacidad de hasta 300 kilos entre usuario y carga, con hasta 200 kilos de carga de trabajo, aunque establece que el peso máximo del deportista debe ser inferior a 100 kilos. El banco pesa 48,6 kilos y no es plegable, pero incorpora ruedas y un asa patentada para facilitar su desplazamiento por una sola persona. El precio es el principal inconveniente para quien busque una solución económica. Actualmente aparece en precompra por 1.299,99 euros en Decathlon, con una fecha de disponibilidad indicada para finales de noviembre. A cambio, incluye además 12 meses de suscripción a Freeletics, la plataforma de entrenamiento que ofrece sesiones guiadas y permite seguir la evolución de los entrenamientos. Además, el producto cuenta también con cinco años de garantía para la estructura y las piezas.