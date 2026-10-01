La fórmula del éxito de De la Fuente: sentido común y una España sin techo

«En otras etapas pensaría en el equilibrio defensivo, pero estoy feliz con meter más goles que el rival». Luis de la Fuente dejó esa reflexión después de ganar a Croacia y volvió a explicar, desde la sencillez, cómo entiende el fútbol. España tiene talento para atacar, futbolistas que disfrutan con el balón y recursos para superar las dificultades. El seleccionador les da herramientas y confianza para hacerlo. Detrás de una selección que ha conquistado la Liga de Naciones, la Eurocopa y el Mundial hay mucho trabajo, pero también un secreto que quienes le conocen identifican enseguida: la normalidad.

El técnico de Haro ha conseguido que una generación extraordinaria conviva con naturalidad. Las estrellas comparten vestuario, los titulares deben aceptar que pueden ser suplentes y quienes juegan menos tienen que estar preparados para aprovechar su oportunidad. De la Fuente dirige ese grupo desde la cercanía y con un mensaje comprensible. Todos cuentan y todos tienen obligaciones. El talento individual encuentra su mejor sitio cuando ayuda al equipo.

Esa manera de trabajar viene de lejos. Pablo Blanco, que le confió el juvenil del Sevilla en la temporada 2000-01, recuerda con OKDIARIO al mismo entrenador que ahora dirige a los campeones del mundo. «Siempre ha sido una gran persona e inteligente. Creía en la normalidad», explica. Durante cinco campañas vio cómo trataba a los jóvenes, cómo llevaba el vestuario y cómo les acompañaba en sus primeros pasos hacia el fútbol profesional.

La normalidad empieza en el vestuario

Lo que Blanco reconocía entonces sigue presente en la Selección. De la Fuente conoce el recorrido de muchos de sus internacionales y sabe que detrás de cada decisión deportiva hay una persona. Una convocatoria genera ilusión. Una suplencia puede provocar decepción. Gestionar ambas cosas forma parte del trabajo del seleccionador, especialmente en un equipo en el que sobran candidatos para ocupar los once puestos.

Su autoridad se apoya en la coherencia. Los futbolistas necesitan entender qué se espera de ellos y sentir que pueden responder. Esa confianza ayuda a explicar por qué algunos encuentran con España una continuidad o una soltura que les cuesta alcanzar en sus clubes. El entrenador busca que cada uno aporte desde sus virtudes y que el funcionamiento colectivo les permita mostrarlas.

El caso de Lamine Yamal sirve para entenderlo. De la Fuente disfruta de su capacidad para desequilibrar, pero pone el acento en lo que aporta a sus compañeros. La brillantez tiene todavía más valor cuando mejora una jugada, genera una ocasión o ayuda a ganar. El reconocimiento y la exigencia conviven. El futbolista puede sentirse importante y, al mismo tiempo, saber que tiene responsabilidades.

Confianza para atacar y exigencia para seguir

La reflexión posterior al partido contra Croacia también habla de un entrenador que evoluciona. España puede asumir riesgos porque tiene argumentos para hacer daño y capacidad para responder a un gol del contrario. De la Fuente acepta esa naturaleza ofensiva y trabaja para que el equipo la sostenga. Su tranquilidad nace de conocer a sus jugadores y confiar en lo que son capaces de hacer.

Eso no supone conformarse. Después de otra victoria, el seleccionador insistió en que todavía existe margen de mejora y en que el grupo comparte esa exigencia. También explicó que la convivencia empieza por atender a las personas y que la generosidad permite gestionar la competencia por los minutos. Ganar ha reforzado su método, sin quitarle la necesidad de corregir.

Los que le conocen ven en todo ello la continuidad de aquel técnico que empezaba en las categorías inferiores del Sevilla: sensato, cercano y fiel a su manera de trabajar. Los escenarios han cambiado y los títulos han multiplicado su repercusión. De la Fuente sigue encontrando respuestas en el conocimiento de sus futbolistas, el sentido común y el trato diario. La normalidad es su gran secreto. Y España la ha convertido en una forma de ganar.