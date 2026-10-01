El griego Vassilis Fotias arbitrará el duelo de España frente a la República Checa en Oviedo

El colegiado griego Vassilis Fotias pitará el partido entre España y República Checa que se disputará este sábado en el Carlos Tartiere de Oviedo, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Vassilis Fotias, de 37 años e internacional FIFA desde 2021, no ha dirigido hasta ahora ningún partido de la selección española, por lo que será su primer duelo con España. Un partido importante donde los de Luis de la Fuente buscan su tercera victoria en esta Liga de Naciones tras ganar a Inglaterra y Croacia.

El España – República Checa será su segundo partido en la Liga de Naciones después del Alemania – Bosnia disputado el 16 de noviembre de 2024, que acabó con 7-0 para los germanos. Un colegiado veterano para el segundo partido como campeones del mundo en suelo español. Como linieres, estarán Andreas Meitanas y Michail Papadakis y al cargo del VAR, Angelos Evangelou, todos griegos.

Tras estrenar la segunda estrella en Wembley ganando a Inglaterra y presentar la Copa del Mundo en Sevilla con otra victoria contra Croacia, los de Luis de la Fuente disputan este sábado su tercer partido en esta Liga de Naciones ante República Checa. Será el tercer partido consecutivo en este novedoso parón y el segundo en suelo español tras ganar la Copa del Mundo el pasado 19 de julio en Nueva York.