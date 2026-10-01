La crítica más feroz a Fernando Alonso: «Quizás no deberías haberte subido al coche»

Fernando Alonso vuelve a estar en el centro del foco en la Fórmula 1 tras renovar un año más con Aston Martin y dejar en el aire incluso que pueda continuar hasta 2028. Sin embargo, lo que también está dando que hablar es el abandono del piloto asturiano en el Gran Premio de Azerbaiyán, que ha provocado ciertas críticas, especialmente desde Japón, donde la relación entre el bicampeón del mundo y Honda vuelve a estar en entredicho.

Una de las opiniones más contundentes ha llegado de la mano del analista japonés Mineoki Yoneya, que no ha dudado en cuestionar la decisión de Fernando Alonso de tomar la salida en Bakú. «Quizás no deberías haberte subido al coche», llega a afirmar el especialista nipón en automovilismo y Fórmula 1. Sus palabras han generado un importante revuelo por la dureza del mensaje.

El periodista considera que el piloto español debería haber afrontado la situación de otra manera y pone el foco en la actitud que debería tener un piloto cuando el coche no es competitivo. «Hay muchos pilotos que piensan: quiero correr en la F1, aunque el coche no sea competitivo», señala el analista japonés, defendiendo que completar vueltas también puede resultar importante para recopilar información y ayudar al equipo a mejorar el monoplaza.

Critican a Fernando Alonso desde Japón

El problema es que la situación que se encontró Alonso en Bakú no fue simplemente la de un coche lento. El Aston Martin AMR26 mostró importantes problemas durante todo el fin de semana y el piloto español sufrió una pérdida de rendimiento especialmente preocupante en las largas rectas del circuito urbano. El asturiano llegó a explicar por radio que estaba perdiendo más de un segundo respecto a algunos de sus rivales en determinadas zonas y apuntó directamente a la unidad de potencia Honda.

Finalmente, Alonso decidió abandonar. Entró en boxes alrededor de la vuelta 20-21 y puso punto final a una carrera que ya estaba completamente condicionada por la falta de prestaciones. Antes de la prueba, además, Aston Martin había tenido que afrontar diferentes problemas relacionados con la unidad de potencia, incluida una fuga de aceite durante los entrenamientos, mientras que tanto Alonso como Lance Stroll afrontaron penalizaciones por cambios de motor.

La polémica aumentó todavía más después de que Honda cuestionara la existencia de un fallo mecánico en el motor de Fernando Alonso. Desde el fabricante japonés aseguraron que la unidad de potencia no presentaba un problema como tal, aunque admitieron que todavía estaban investigando por qué el coche había sufrido una pérdida de rendimiento tan grande. El propio Alonso calificó la pérdida de potencia como «anómala». Pese a las críticas, Fernando no parece dispuesto a abandonar el proyecto. El piloto español acaba de renovar con Aston Martin para continuar en 2027 y seguirá siendo una pieza fundamental en el desarrollo del equipo.