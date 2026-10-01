Gonzalo Bernardos, economista, sobre el desahucio de Maricarmen: “Me parece muy mal que se desahucie a una señora de 87 años”

A los 87 años, Maricarmen fue desahuciada de su domicilio ubicado en el barrio El Retiro, donde residía desde 1956. El caso del desahucio de Maricarmen, que se produjo el pasado 23 de septiembre, ha generado todo tipo de opiniones de diferentes índoles, provocando manifestaciones y episodios de protestas. La humanización de otra cifra de casos de desahucio (45 al día en España) ha sido la chispa que ha prendido la llama de las protestas de parte de la población por la crítica situación de la vivienda en España.

Gonzalo Bernardos, economista, ha manifestado en redes sociales su postura crítica con los provocadores del desahucio de Maricarmen. Su opinión ha reflejado su rechazo absoluto ante el desalojo y una profunda empatía por la situación, pero por el otro ha advertido sobre el desconocimiento de la legislación de alquileres y el uso político del caso.

La realidad del mercado inmobiliario

Bernardos reconoce que las características de Mari Carmen (87 años, salud frágil y 71 años viviendo en el mismo inmueble) hacen que sea imposible no empatizar con ella. «Urbagestión no ha tenido ni tan sólo una pizca de sensibilidad», afirmó el economista, alegando que «hay que ser humano» ante estas situaciones de vulnerabilidad.

Pese a su rechazo por el desahucio, puso el foco en la realidad del mercado inmobiliario y los límites de la ley. Recordó que el contrato original de renta antigua lo firmó el padre de Maricamren. Tras varios cambios de titularidad familiar, la continuidad legal del alquiler se extinguió.

El economista insiste en que un acuerdo de alquiler da un derecho temporal al uso de una vivienda, pero no es equivalente a un usufructo vitalicio. El problema lo achaca a un «desconocimiento de la legislación» de la población, que tiene como falsa creencia que habitar durante años una vivienda ya les hace dueños. Con la ley en la mano, el inquilino podía subir el precio del alquiler.

Bernardos asegura que partidos políticos como Sumar han acaparado y capitalizado las protestas y las acampadas de Madrid para ganar votos ante los malos resultados de las encuestas para las elecciones del año que viene. Como experto en economía, sostiene que la nueva legislación impulsa dos nuevos decrtos-ley «van a espantar a muchos pequeños propietarios».