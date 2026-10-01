BBVA volverá a elevar la remuneración a sus accionistas y marcará un nuevo máximo histórico. El consejo de administración de la entidad ha aprobado el pago de un dividendo a cuenta de los resultados de 2026 de 0,37 euros brutos por acción en efectivo, un importe que supera en un 15,6% al abonado el año anterior.

El pago se realizará el próximo 15 de octubre y se convierte en el mayor dividendo a cuenta de la historia del banco, según ha comunicado BBVA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez aplicada la retención fiscal del 19%, el importe neto que recibirá el accionista será de 0,2997 euros por título.

Fechado a 12 de octubre

El calendario del reparto ya está fijado. El 12 de octubre será el último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a percibir este dividendo. A partir del 13 de octubre, los títulos cotizarán ya sin derecho al pago. La fecha de registro de las operaciones será el 14 de octubre, mientras que el abono se efectuará el día siguiente a través de los medios de Iberclear.

El nuevo incremento refuerza la política de remuneración al accionista de BBVA, que continúa elevando el importe destinado al pago en efectivo. Con los 0,37 euros por acción, la entidad establece un nuevo récord en la distribución de dividendos a cuenta.

La decisión llega además en un contexto en el que la retribución al accionista se ha convertido en uno de los principales focos de atención para los inversores del sector bancario. En el caso de BBVA, el aumento del 15,6% frente al ejercicio anterior eleva de forma significativa el importe recibido por los accionistas en este pago.

Reacción del mercado

Por desgracia para BBVA, el mercado vive días de alta volatilidad y más con Trump presionando y tensionando, aún más, la situación en Ormuz. El Ibex tan sólo tiene un valor en positivo y la noticia del dividendo no ha calado en el selectivo.

Tras anunciar el dividendo BBVA se anota una caída de más del 2%.