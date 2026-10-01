Desvelan el motivo del enfado de Cristiano Ronaldo que le motivó a abandonar la selección portuguesa: «Se siente traicionado»

Cristiano Ronaldo explotó al escuchar la polémica rueda de prensa de Jorge Jesús justo antes de comenzar el entrenamiento previo al partido ante Dinamarca. Se sintió traicionado y decidió marcharse de la concentración de la selección portuguesa. Una bomba que ha dejado impactado a todo el país luso. Un adiós que puede suponer la retirada definitiva de Ronaldo de Portugal.

Tras abandonar la concentración de Portugal, Cristiano Ronaldo emitió un comunicado confirmando su marcha, pero sin desvelar los motivos. Solamente dijo que en el momento adecuado contaría toda la verdad: «A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción».

El verdadero motivo del adiós de Cristiano Ronaldo fue desvelado por Edu Aguirre, periodista y amigo personal del delantero luso, en El Chiringuito. «Hay una reunión el martes por la noche entre el presidente de la Federación, el seleccionador y Cristiano Ronaldo. Jorge Jesús pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle», señaló.

«Y no solamente le pide perdón en privado, sino que le dice que le va a pedir perdón públicamente. Que va a decir en público que se ha equivocado. Es la promesa de Jorge Jesús a Cristiano. Y sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentiras que no se cree nadie. Por eso Cristiano explota. Porque se siente traicionado. No hay más», desveló Edu Aguirre sobre el motivo del enfado de Cristiano Ronaldo.

Un enfado en el que Cristiano Ronaldo se siente traicionado tras estas palabras de Jorge Jesús: «Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además,Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca. Hablé de esto con él. Durante el partido, en la primera rueda de prensa en Portugal, comentó: ‘Si es para jugar, si es para estar en el banquillo, me quedaré, lo que quiera el entrenador’. Nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó. El partido me dirá qué voy a hacer. Había acordado con él que no jugaría los dos siguientes partidos, pero si… Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave».