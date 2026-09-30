Cristiano Ronaldo confirma que deja la selección de Portugal por las declaraciones de Jorge Jesus: «Contaré la verdad»

Cristiano Ronaldo ha roto su silencio tras abandonar la concentración de la selección de Portugal y ha confirmado que la decisión se debe a las declaraciones de Jorge Jesus antes del entrenamiento previo al partido contra Dinamarca. «Después de la rueda de prensa del seleccionador nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he tomado la decisión de abandonar la concentración de la Selección Nacional», señala en un texto en el que promete dar explicaciones y arrojar la que, para él, es «la verdad» de los acontecimientos.

«A su debido tiempo, contaré a todos los portugueses la verdad sobre las razones que han motivado mi salida del equipo nacional, al que siempre me he entregado», ha apuntado. De esta forma, Cristiano ha provocado un cisma sin precedentes en el fútbol luso tras su suplencia contra Noruega y antes de jugar contra Dinamarca. Pone en duda su continuidad con su selección, a sus 41 años. Pese a ello, no duda en «desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción».

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