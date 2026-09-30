El sanchismo relega el España sub-20 de homenaje a Ceuta a RTVE Play y no conecta en Teledeporte hasta el minuto 5

El partido entre la Selección española sub-20 y México que Marlaska impidió que se jugase en Ceuta, se disputó este miércoles en Majadahonda. Un partido que estaba programado para ser televisado a través de Teledeporte, pero no conectaron con la televisión hasta el minuto cinco de partido. El sanchismo relegó el homenaje a Ceuta a RTVE Play, donde ahí sí se pudieron ver los primeros minutos del duelo amistoso.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho todo lo posible para que el amistoso entre España sub-20 y México en homenaje a Ceuta tenga el menor impacto posible. Primero se prohibió su disputa en territorio ceutí y ahora relegando la retransmisión a internet.

Teledeporte no conectó con el partido hasta el minuto cinco. En televisión no se pudieron ver los himnos ni el inicio del homenaje a Ceuta con banderas de la Ciudad Autónoma por toda la grada. El canal público estaba emitiendo la final de la Supercopa de Waterpolo entre Barceloneta y Marsella, con victoria del equipo catalán por 10-8. Hasta que no terminó, no conectaron con el fútbol.

Por lo tanto, la mayoría de los seguidores que estaban interesados en ver a la Selección española sub-20 por televisión no pudieron ver la previa del partido, el inicio del homenaje a Ceuta, los himnos de ambos equipos y los primeros compases. Sí pudieron ver el primer gol de España, que llegó en el minuto 15 y fue obra de Thiago Pitarch, jugador del Real Madrid.