La RFEF rinde en Majadahonda el homenaje a Ceuta que impidió Marlaska

Era de justicia que el fútbol español, a través de su federación, rindiera homenaje al pueblo de Ceuta. Lo habían hecho ya varios equipos, entre ellos el Real Madrid, cuyo presidente, Florentino Pérez, se trasladó a la ciudad autónoma para hacer llegar el compromiso y el aliento del club más laureado del fútbol español y mundial, pero quedaba que la RFEF pusiera fecha y hora a un acto de marcado carácter simbólico que, por fin, se ha celebrado en Majadahonda aprovechando el encuentro disputado entre la sub-20 masculina y la selección de México.

Rafael Louzán, presidente de la federación, ha cumplido su palabra y el partido se convirtió en una reconfortante expresión de españolidad. No pudo celebrarse, como estaba previsto en Ceuta, por decisión del Ministerio de Interior, pero Ceuta estuvo presente en un acontecimiento que trascendió lo meramente deportivo para erigirse en testimonio de solidaridad con la ciudad ocupada. Puede decirse que Ceuta ganó por goleada, porque lo vivido en Majadahonda fue emocionante. Y es que el deporte, con el fútbol a la cabeza, no podía ser indiferente a lo que está pasando en un territorio español. No tiene nada que ver —como sugieren algunos mercachifles— con politizar el deporte. Lo que ha ocurrido es que el deporte se ha convertido en expresión del sentimiento de unión con una ciudad española amenazada. Y a mucha honra, porque ello demuestra que el fútbol puede ser un inmejorable vehículo para llevar a Ceuta, aunque haya tenido que ser desde Majadahonda, el aliento de España. Y se ha conseguido, pese a las trabas impuestas por Marlaska.

Ha ganado Ceuta y ha ganado España, porque ambas forman una ineludible unidad que en Majadahonda ha adquirido una reconfortante fortaleza. La que necesita una ciudad invadida que no puede, bajo ningún concepto, caer en el olvido. El fútbol español jugó por Ceuta. Compromiso cumplido.