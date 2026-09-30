La fiscalía ha archivado 179 denuncias en un año contra Ayuso por su gestión de las residencias en la pandemia

La ofensiva judicial contra la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en las residencias durante la pandemia acumula 179 archivos documentados por la propia Fiscalía. Así consta en la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid correspondiente al ejercicio 2025.

Según el documento, la Fiscalía Provincial y sus secciones territoriales han incoado desde 2020 más de 150 procedimientos por homicidio imprudente, lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro relacionados con el covid en residencias. De ellos, 100 han llegado a los juzgados y 92 han terminado sobreseídos.

Esas ocho causas se reparten entre dos juzgados de instrucción de Madrid, dos del partido judicial de Collado Villalba, dos del de San Lorenzo de El Escorial y uno del de Torrelaguna. La restante, en Majadahonda, se encuentra ya en fase de procedimiento abreviado.

La Memoria detalla que durante 2025 los juzgados de instrucción acordaron el sobreseimiento provisional o libre de las causas y que, en la mayoría de los casos, la Audiencia Provincial confirmó esa decisión. El tribunal desestimó tanto los recursos de los familiares personados como acusación particular como los presentados por el Ministerio Fiscal.

En la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés se han archivado cuatro procedimientos judiciales a lo largo de 2024 y solo dos seguían en tramitación en Leganés. En Alcalá de Henares, los juzgados de Coslada y Arganda del Rey han sobreseído otros dos, aunque estaban pendientes de recurso ante la Audiencia al cierre del ejercicio.

La tendencia se ha mantenido en 2025. Según la Memoria de ese ejercicio, presentada este lunes, durante el año se incoaron 19 nuevos procedimientos judiciales por fallecimientos en residencias en el territorio de la Fiscalía Provincial. Cuatro de ellos fueron archivados, uno con archivo confirmado por la Audiencia Provincial, y los recursos contra los otros tres seguían pendientes al cierre del año.

La Fiscalía intentó en 2025 reunir la mayoría de esas investigaciones en una única causa ante el Tribunal de Instancia de Madrid. Los juzgados rechazaron las inhibiciones y la Audiencia Provincial resolvió antes de acabar el año que los casos debían investigarse de forma individualizada, en procedimientos separados.

El último revés judicial ha llegado este mes de septiembre. La Audiencia Provincial ha confirmado el archivo de la causa abierta en Valdemoro por la muerte de un residente de la residencia DomusVi el 27 de marzo de 2020, en la que la familia denunciaba discriminación sanitaria. El tribunal ha advertido de que un proceso penal no puede convertirse en una investigación prospectiva para buscar de forma genérica responsabilidades penales.

Tampoco prosperó la vía directa contra la presidenta regional. En junio de 2024, el Tribunal Supremo inadmitió una denuncia contra Ayuso por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación en relación con las muertes de 7.291 personas en las residencias madrileñas durante la pandemia.

Pese al goteo de archivos, las plataformas de familiares siguen reclamando una macrocausa que agrupe todas las investigaciones, una pretensión que los tribunales han rechazado hasta ahora.