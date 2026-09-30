Inseguridad en la Comunidad Valenciana: los delitos crecen mientras bajan en Andalucía y Cataluña

La inseguridad comienza a convertirse en un grave problema para la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que dirige la socialista Pilar Bernabé. Una cuestión que evidencia el hecho de que la Comunidad Valenciana, con 5,5 millones de habitantes, supere porcentualmente el incremento de las infracciones penales en las dos autonomías que superan los ocho millones de habitantes: Andalucía y Cataluña. En concreto, mientras los delitos caen un 0,7% en Andalucía y un 7,4% en Cataluña en los seis primeros meses de este 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, en la Comunidad Valenciana se incrementan en un 2,7%, según refleja el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior.

La inseguridad creciente en la Comunidad Valenciana y la proximidad de las elecciones municipales, a las que Pilar Bernabé comparecerá como candidata del PSOE a la Alcaldía de Valencia, han alzado voces en la Comunidad Valenciana que consideran que Bernabé debería dimitir ya para centrarse en su candidatura y dejar a otra persona que intente solucionar el problema de la creciente inseguridad en la Comunidad Valenciana.

De facto, el descenso de la criminalidad de un 0,7% en Andalucía y del 7,4% en Cataluña aumenta la distancia entre ambas autonomías y la valenciana en esta materia. Así, con los datos antes referidos, en la Comunidad Valenciana los delitos se han incrementado un 3,4% respecto a Andalucía y un 10,1% en relación a Cataluña, en solo seis meses.

Por tipología delictiva, en la Comunidad Valenciana crecen los homicidios dolosos y asesinatos, los secuestros, el tráfico de drogas, las agresiones sexuales con penetración y el resto de delitos contra la libertad sexual. En Cataluña y Andalucía, todos esos delitos descienden o no experimentan un ascenso tan notable.

En concreto, en la Comunidad Valenciana crecen los homicidios dolosos y asesinatos un 21,1%, frente a un 16% de Cataluña. En tanto que en Andalucía esta tipología delictiva se reduce en un 13%.

En los secuestros, en los que el total nacional se ha incrementado por encima del 17,6%, siempre según el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior, la Comunidad Valenciana ve incrementada esta tipología de delito nada menos que 11 puntos por encima de la media española: un 28,6%. Andalucía se queda en un incremento del 0%. Mientras que Cataluña desciende notablemente, un 16,7%.

En delitos relacionados con el tráfico de drogas, ocurre lo mismo. La media nacional muestra un incremento del 8,3% en relación a esa tipología delictiva. Pero la Comunidad Valenciana presenta una subida de esta actividad delictiva del 18,8%. En Andalucía, esa tipología apenas crece un 0,9%. Y, en Cataluña, se reduce en un 2%.

En cuanto a las agresiones sexuales con penetración, las violaciones, la media nacional alcanza un incremento del 3,5%. Pero, en la Comunidad Valenciana, la subida es mucho mayor. En concreto, del 8,2%. Se trata de una tipología de delito que también sube en Cataluña (3,7%) y Andalucía (4,7%). Sin embargo, los incrementos de estas dos autonomías apenas llegan, en el caso de Andalucía, a la mitad de la Comunidad Valenciana.

Por lo que hace referencia al resto de delitos contra la libertad sexual, en la Comunidad Valenciana se incrementan nada menos que un 28,6%, frente a un 9,2% en Andalucía, mientras que en Cataluña se han reducido en un 8,6%.