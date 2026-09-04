Pilar Bernabé traslada al Ayuntamiento de Valencia a su hombre de confianza en la Delegación de Gobierno

La delegada del Gobierno y candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé, ha efectuado el que en círculos políticos se considera su primer gran movimiento estratégico de cara a las elecciones municipales de 2027, en las que será la candidata a la alcaldía, con el traslado de su director de comunicación y persona de máxima confianza en la Delegación de Gobierno, Alejandro García, al consistorio.

Alejandro García se integrará en el grupo municipal socialista en calidad de asesor. Su principal cometido será trabajar con el mundo de las Fallas, en el que cuenta con múltiples relaciones y tiene tras de sí una importante trayectoria. Pero, según otras fuentes, además, su cometido será también el de reforzar el perfil político del citado grupo, a la espera del definitivo desembarco de Pilar Bernabé.

El traslado de Alejandro García al Ayuntamiento de Valencia tiene también otra lectura, la de que Pilar Bernabé comienza a centrar cada vez más sus miras en las elecciones locales de 2027. En esos comicios, el PP presentará a la reelección a María José Catalá; el PSOE a Pilar Bernabé; Compromís a la procesada Mónica Oltra y Vox a Vicente Barrera.

Según las encuestas, ahora mismo, PP y Vox estarían en condiciones de revalidar su mayoría al frente del tercer ayuntamiento de España, pero, en la izquierda, comienza a vislumbrarse la posibilidad de que los socialistas superen a Compromís a pesar de la apuesta de los nacionalistas por Mónica Oltra, una decisión cuyo efecto no termina de calar en Valencia.

Además, el PSOE cree que un incremento de apoyos en la ciudad de Valencia elevaría sus posibilidades de crecer, también, en las Cortes Valencianas, donde la cabeza de lista por esa provincia será la candidata a la Generalitat Valenciana, Diana Morant. En determinados círculos de la izquierda se habla también de la posibilidad de que Pilar Bernabé forme parte, además de la candidatura al Ayuntamiento, de la lista a la Cámara autonómica para reforzar a una candidata, la citada Diana Morant, que sigue sin despegar en las encuestas.