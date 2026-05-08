Sánchez va a por Valencia: quiere a Bernabé y otro cargo del Gobierno en una sociedad clave en la ciudad

Sánchez va a por Valencia. El Gobierno de España pretende situar al frente de la Sociedad Valencia Parque Central a Vicente Palomo Torralva, jefe de la Unidad Técnica de la Oficina del Corredor Mediterráneo desde agosto de 2018, al poco de que José Luis Ábalos fuera nombrado por el propio Pedro Sánchez ministro de Fomento. No es esta la única incorporación que tiene prevista el Ejecutivo de Sánchez a esta sociedad. La actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha sido propuesta también para entrar en el consejo de administración. Esta última será la candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia en mayo de 2027. Ambos movimientos por parte del Ejecutivo evidencian el interés por la tercera ciudad de España de cara a las elecciones municipales del próximo año.

La Sociedad Valencia Parque Central es la encargada de gestionar y coordinar la transformación urbanística y el soterramiento de las vías del tren de la tercera ciudad de España y cuenta con un presupuesto de 120 millones de euros, distribuidos entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno a través de la tercera pata de la sociedad, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La Generalitat y el Ayuntamiento cuentan con un 25% de las participaciones cada administración, mientras el Gobierno suma el 50%.

Hasta ahora, el director general de la sociedad era Salvador Martínez Císcar. El órgano es eminentemente técnico. Pero hay tres representantes políticos. Uno, el secretario de Estado, que la preside. Otro, el conseller de Transportes. Y, junto a ellos, la alcaldesa de Valencia. Pero la intención del Gobierno es incorporar una nueva representante, aprovechando una vacante. Esa nueva representante es Pilar Bernabé, cuya incorporación debe ser aprobada el próximo 4 de junio, tras no haberlo conseguido en la junta anterior por un defecto de forma.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia temen que la entrada de Vicente Palomo y de Pilar Bernabé acabe con el actual equilibrio y permita al Gobierno imponer sus decisiones en una sociedad con un presupuesto millonario, que es fundamental para el desarrollo de la ciudad y el soterramiento de las vías del tren.

Pero, además, se da la circunstancia de que Pilar Bernabé es la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Valencia. Por lo tanto, no se trata de que el Gobierno quiera situar a un perfil técnico, sino a una representante política con vistas a los próximos comicios locales.

En el caso de Vicente Palomo, se trata de quien fuera asesor de asuntos generales de la socialista María José Salvador en la etapa como consellera de la actual portavoz adjunta del PSOE valenciano en las Cortes de la Autonomía. A finales del verano de 2018 dejó ese puesto para acompañar al que era secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, también en la consellería de María José Salvador, en su nueva etapa como comisionado para el Corredor Mediterráneo.

El nombramiento de Boira se conoció tras una reunión entre el subdelegado del Gobierno, Ximo Puig, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, y José Luis Ábalos, que ya era ministro de Fomento, para otorgar a la Comunidad Valenciana un papel de liderazgo en el Corredor Mediterráneo, según consta en la hemeroteca. Se da la circunstancia de que la actual secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, Rebeca Torro, coincidió también, entre 2016 y 2018, en la consellería de Vivienda, como directora general.

Frente a todo ello, el Ayuntamiento de Valencia ha lanzado un candidato alternativo a Vicente Palomo. Se trata del arquitecto Julio Gómez-Perreta. Un ilustre apellido en la ciudad de Valencia, porque su padre, Claudio Gómez Perreta, fue el autor del Plan Sur de Valencia. Ese plan, por ejemplo, es el que evitó que el río se desbordara en la DANA de octubre de 2024. Pero, precisamente, Pilar Bernabé ha dejado claro en unas manifestaciones efectuadas este jueves su desacuerdo con el nombre planteado por María José Catalá.