No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 28 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 425 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Rafael no duda un solo segundo en reunirse con Alejo, y lo hace para hablar, de una vez por todas, sobre la deuda que tiene pendiente con su tía. Así pues, dadas las circunstancias, al duque no le queda otra opción que tomar una drástica decisión al respecto.

Parece que ha llegado el momento perfecto para hacerlo. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, mientras tanto, José Luis trata de hacer todo lo que está en su mano para reconciliarse, de una vez por todas, con su mujer. Eso sí, da este importantísimo paso completamente ajeno a una noticia que ha estallado en el pueblo. Se trata de una información que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos y que va a cambiarlo todo para siempre.

¿Qué sucede en el capítulo 426 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 29 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Luisa y Bárbara han llegado juntas a una conclusión que tiene estrecha relación con el robo del bebé. Hasta tal punto que, finalmente, parece que las piezas han comenzado a encajar.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Braulio es incapaz de comprender el repentino optimismo de su madre respecto al cobro de la deuda. Lo que no sabe es que, en realidad, Enriqueta está guardando aún un as en la manga. Después de todo este tiempo, parece que ha llegado el momento más que perfecto para jugar sus cartas, como nunca antes lo había hecho. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.