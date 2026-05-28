Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 28 de mayo: José Luis finge que siente algo por Victoria
Una situación desconcertante
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 27 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 424 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Enriqueta no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hablar personalmente con Rafael sobre la deuda de José Luis. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha desarmado a don Hernando cuando ha tratado de manipularla.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo, por otro lado, Pedrito logra conmover a Leonor al hablar de Adriana. Todo ello mientras Rosalía consigue dejar completamente descolocada y sin palabras a su hermana, y todo con la drástica y sorprendente decisión que ha tomado y que tiene estrecha vinculación con María. Un paso adelante que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.
¿Qué sucede en el capítulo 425 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 28 de mayo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Rafael no tiene reparos a la hora de reunirse con Alejo, y todo para hablar, de una vez por todas, de esa deuda que tiene pendiente con su tía. Dadas las circunstancias, al duque no le queda otra opción que tomar una drástica decisión al respecto.
Por si fuera poco, José Luis se arma de valor para tratar de reconciliarse, de una vez por todas, con su esposa, y lo hace completamente ajeno a una noticia que ha estallado en el pueblo y que va a marcar un antes y un después. Es más, estamos ante algo que, en mayor o menor medida, va a cambiarlo todo y va a hacerlo para siempre. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
