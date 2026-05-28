Una diputada del PP recuerda el pasado etarra de Bildu y la izquierda se va del hemiciclo: «Molestan las verdades»

La diputada del Partido Popular, Patricia Rodríguez, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que los diputados de Bildu «están cómodos con los pasamontañas con chapela». Como un gesto de apoyo, toda la izquierda ha abandonado el hemiciclo en su apoyo: «Molestan las verdades», ha completado la parlamentaria popular.

El momento se ha producido tras votar la apertura de una subcomisión constitucional para estudiar la prohibición del burka en los espacios públicos. La Junta de Portavoces había pactado no debatir este punto, simplemente proceder a su votación. No obstante, tras la votación, la diputada popular ha solicitado la palabra.

«Sobre la intervención en comisión de unos socios de gobierno, me refiero a Bildu. La señora Aizpurua se mostró bastante indiferente ante este asunto en la Comisión Constitucional; afirmó que este debate no está en la sociedad. Me pregunto si será porque ustedes sí se sienten cómodos con la cara tapada, ya saben, con los pasamontañas con txapela.», ha asegurado.

El discurso no ha gustado a la bancada de la izquierda que, de inmediato y en señal de apoyo, ha abandonado el hemiciclo mientras la bancada popular aplaudía y se ponía de pie.

El discurso de Rodríguez

La diputada ha asegurado después de la votación que el Gobierno que «se autoproclama el más feminista de la historia» ha decidido ponerse de perfil ante una realidad evidente». Para los populares, estas prendas «están concebidas, precisamente, para borrar a la mujer del espacio público, para convertirla en una sombra sin rostro y sin identidad».

Además, ha querido dejar claro que el Partido Popular «no necesita la creación de esta subcomisión para tener meridianamente claro cuál es nuestra posición». Piensan, dice, que «nosotros defendemos que en España debe prevalecer, por encima de cualquier otra consideración, la libertad y la igualdad de todas las mujeres».

Consideran los populares que «ninguna sociedad verdaderamente democrática puede aceptar como normal que una prenda, cuyo propósito explícito es ocultar completamente a la mujer ante los demás».

Por eso creen que es oportuna la creación de esta subcomisión en la que Rodríguez ha adelantado que se escucharán testimonios «que acabarán desmontando la tibieza moral de quienes, todavía hoy, se niegan a afrontar este debate con valentía y demostrarán que no hay libertad donde una mujer es obligada a desaparecer físicamente del espacio público», ha zanjado la diputada.