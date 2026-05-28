685 euros, 18 años de envejecimiento y un guiño a 007: así es el nuevo whisky de The Macallan

Un homenaje a uno de los Bond más legendarios

La relación entre The Macallan y James Bond no es nueva. La destilería escocesa lleva décadas vinculada al cine y ha aparecido en más de 290 producciones audiovisuales a lo largo de su historia. Pero esta nueva edición limitada supone un paso más allá dentro de ese vínculo cinematográfico.

The Macallan Diamonds Are Forever 55th Anniversary Release nace como homenaje a Diamantes para la eternidad, la película estrenada en 1971 y recordada, entre otras cosas, por ser la última interpretación oficial de Sean Connery como agente 007. Una película marcada por el lujo, el juego, los dobles sentidos y el glamour de Las Vegas, elementos que ahora encuentran reflejo dentro de una botella diseñada casi como una pieza de coleccionismo.

La marca define esta edición como una celebración de la artesanía, la innovación y la herencia cinematográfica compartida entre ambos iconos escoceses. Y el resultado es un whisky que no sólo busca beberse, sino también contarse.

Un whisky lleno de giros, igual que una película de Bond

Destilado en 2007, un guiño nada casual al famoso 007, y envejecido durante 18 años, este single malt ha sido creado por Russell Greig, Whisky Maker de The Macallan, utilizando una combinación poco habitual dentro de la casa.

La clave está en las barricas híbridas personalizadas elaboradas con roble europeo y americano envinadas con jerez, a las que se suma una incorporación innovadora: barricas de roble americano que anteriormente contuvieron vino tinto. Esa mezcla construye un perfil sensorial mucho más complejo y teatral, pensado precisamente para reflejar los giros narrativos y el misterio propios del universo Bond.

Russell Greig lo explicaba así durante la presentación oficial: «Al igual que el propio Bond, este whisky guarda sus secretos. Puede parecer oscuro y misterioso, pero en boca sorprende con elegancia y ligereza. Cada barrica añade un capítulo a la historia: un reflejo de los giros de la película y un testimonio del espíritu compartido de innovación que conecta a The Macallan y James Bond».

Y esa idea del secreto está presente en toda la experiencia. Desde el primer aroma hasta el final larguísimo y refinado, el whisky parece evolucionar constantemente en el paladar.

Un perfil sensorial sofisticado y cinematográfico

En nariz aparecen notas de roble dulce y pulido, vainilla en vaina y frutos secos maduros. Después llega una entrada sedosa donde el caramelo y la vainilla cremosa dejan paso a matices mucho más profundos: trufas espolvoreadas con cacao, café, higos, bayas, albaricoques secos y una sutil nuez moscada que aporta complejidad.

El final es probablemente uno de los grandes protagonistas de esta edición: elegante, cálido, persistente y extremadamente largo. Durante la presentación del lanzamiento en España, el propio embajador de la marca llegó a describirlo como «un final largo, elegante y persistente, como una escena final de Bond».

El whisky se embotella con una graduación alcohólica del 45,5 % y presenta un color natural rojizo y anaranjado inspirado en la arenisca azteca del desierto de Nevada que rodea Las Vegas, uno de los escenarios clave de la película.

Una botella pensada como objeto de colección

En The Macallan saben perfectamente que una edición así no puede limitarse únicamente al líquido. El diseño de la botella y del estuche juega un papel esencial en la narrativa de esta pieza.

Todo el packaging se inspira en archivos originales de Diamantes para la eternidad, incluyendo referencias visuales al famoso satélite con rayo láser y a la secuencia de títulos inicial de la película. El resultado es una estética sofisticada, cinematográfica y profundamente nostálgica, que convierte cada detalle en un guiño para los seguidores de 007.

Durante la presentación se insistió en que «no es solamente una botella, es una escena». Y realmente esa idea resume muy bien el concepto de esta edición limitada: una historia encapsulada donde el cine y el whisky se mezclan constantemente.

Sólo unas pocas botellas llegarán a España

Como ocurre con las grandes ediciones especiales de The Macallan, la disponibilidad será extremadamente limitada. Según se comentó durante el evento de presentación, únicamente entre 400 y 500 botellas han llegado al mercado español, muchas de ellas ya reservadas por hostelería especializada y coleccionistas.

El precio recomendado de The Macallan Diamonds Are Forever 55th Anniversary Release es de 685 euros, una cifra que lo posiciona directamente dentro del universo del lujo coleccionable más que del consumo habitual.

Jaume Ferras, Director Creativo de The Macallan, resumía el espíritu de esta colaboración afirmando: «Es un privilegio rendir homenaje al legado perdurable de James Bond en el cine, con historias y personajes que siguen inspirando a audiencias de todo el mundo. Con este lanzamiento, honramos ese legado, capturando el misterio, la elegancia y el espíritu innovador que definen Diamonds Are Forever.