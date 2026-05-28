685 euros, 18 años de envejecimiento y un guiño a 007: así es el nuevo whisky de The Macallan
Hay colaboraciones que nacen para convertirse en objeto de deseo instantáneo. Y después están aquellas capaces de capturar un universo entero dentro de una botella. Eso es exactamente lo que ocurre con The Macallan Diamonds Are Forever 55th Anniversary Release, una edición limitada creada para celebrar los 55 años de Diamantes para la eternidad, una de las películas más icónicas de James Bond. Más que un single malt de 18 años, esta pieza reúne el misterio cinematográfico de 007, la maestría artesanal de The Macallan y una narrativa construida alrededor del vino de Jerez, las barricas híbridas y un final en boca que permanece tanto como las mejores escenas del cine. Elegante, complejo y profundamente evocador, este whisky transforma cada sorbo en una experiencia que parece salida directamente de Las Vegas, del desierto de Nevada y del sofisticado imaginario Bond.
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