Ediciones limitadas

685 euros, 18 años de envejecimiento y un guiño a 007: así es el nuevo whisky de The Macallan

Uno de los candidatos para ser el nuevo James Bond rechaza el papel: «No creo que me hiciera feliz»

El actor que interpreta a James Bond expresa su tristeza por el futuro de la saga 007

macallan 007
The Macallan Diamonds Are Forever 55th Anniversary Release. (Foto: The Macallan)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Hay colaboraciones que nacen para convertirse en objeto de deseo instantáneo. Y después están aquellas capaces de capturar un universo entero dentro de una botella. Eso es exactamente lo que ocurre con The Macallan Diamonds Are Forever 55th Anniversary Release, una edición limitada creada para celebrar los 55 años de Diamantes para la eternidad, una de las películas más icónicas de James Bond. Más que un single malt de 18 años, esta pieza reúne el misterio cinematográfico de 007, la maestría artesanal de The Macallan y una narrativa construida alrededor del vino de Jerez, las barricas híbridas y un final en boca que permanece tanto como las mejores escenas del cine. Elegante, complejo y profundamente evocador, este whisky transforma cada sorbo en una experiencia que parece salida directamente de Las Vegas, del desierto de Nevada y del sofisticado imaginario Bond.

 

 

Últimas noticias

Lo más leído