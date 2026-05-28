Nuevo golpe para Isabel Pantoja: Il Divo la deja tirada y cancela su concierto en Sevilla

Malas noticias para Isabel Pantoja. El cuarteto de ópera-pop Il Divo ha anunciado, a través de un contundente comunicado publicado en sus redes sociales, que cancela su participación en el concierto previsto para el 27 de junio en el Icónica Sevilla Fest. Su actuación estaba organizada junto a la tonadillera, pero, tal y como han explicado, «por circunstancias imprevistas ajenas a su voluntad» se han visto obligados a suspenderla.

«Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta nueva situación pueda causar y agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos nuestros fans», han señalado en el escrito. Además, han asegurado que «están trabajando en nuevas fechas para regresar a España» y que esperan que muy pronto «puedan comunicarlas a través de sus canales oficiales».

Por ahora, según sus propias declaraciones, «el concierto sigue adelante con Isabel Pantoja», aunque lo cierto es que la inesperada cancelación de Il Divo ha sembrado la incertidumbre entre muchos de los asistentes. De hecho, el festival ya ha puesto a disposición de los asistentes la posibilidad de solicitar la devolución del importe de las entradas. Para ello, los afectados tan solo tendrán que consultarlo con la organización del evento.

En medio de este revuelo, la intérprete de Marinero de luces ha decidido guardar silencio. Sin embargo, a pesar de su discreción, lo que parece evidente es que este inesperado contratiempo podría afectar al lleno absoluto de uno de los conciertos más esperados de su gira, especialmente después de la enorme expectación que había despertado su actuación junto a este cuarteto de ópera. Una colaboración que la propia Isabel aseguró en su momento que «era un sueño hecho realidad».

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Fue en julio de 2025, concretamente durante la 2º edición de los Premios de la Academia de la Moda Española, cuando Il Divo adelantó algunos detalles de su trabajo junto a Isabel Pantoja. «Fue ella la que se puso en contacto con nosotros. Pero claro que impone hablar con ella. […] Aun así, la comunicación con ella era muy fácil. Hablamos con su director musical», contaron por aquel entonces. Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, finalmente se han visto obligados a no llevar adelante esta esperada colaboración.

Sin Il Divo… pero con Kiko Rivera

Aunque finalmente Il Divo no se suba junto a Isabel Pantoja al escenario del Icónica Sevilla Fest, quien sí podría hacerlo es su hijo Kiko Rivera. Y es que, según ha anunciado la programación de las Endesa Music Sessions del Icónica Santalucía Sevilla Fest, el DJ actuará justo después del concierto de su madre, una coincidencia que no ha pasado desapercibida para nadie y que, sin duda, podría protagonizar una imagen que, durante años, parecía prácticamente imposible.

Por ahora, no se ha confirmado que madre e hijo vayan a compartir escenario, aunque sea durante unos minutos, pero todo apunta a que, al menos entre bambalinas, sus caminos volverán a cruzarse. Un posible encuentro que vuelve a poner en el foco la relación entre ambos.