El ritmo frenético de vida actual, el estrés constante, la mala alimentación y la falta de tiempo para mantener hábitos saludables influyen mucho más de lo que pensamos en nuestro bienestar. Y no solo a nivel físico o digestivo. Cada vez más expertos alertan de que la alimentación también impacta directamente en otros ámbitos relacionados con la energía, el estado emocional o el deseo.

Más allá del malestar digestivo, el conocido eje intestino-cerebro demuestra cómo la salud intestinal puede afectar al equilibrio hormonal, a la producción de neurotransmisores y al bienestar general. En este contexto, la nutricionista Laura Zurita lanza una advertencia: “El cuerpo prioriza sobrevivir antes que disfrutar”.

“El cuerpo necesita sentirse seguro para activar el deseo”

La especialista explica que el organismo prioriza las funciones básicas cuando existe estrés, cansancio o déficit nutricional. “El cuerpo necesita sentirse seguro y con energía para activar el deseo. Si hay estrés, fatiga o carencias nutricionales, el organismo prioriza sobrevivir, no disfrutar”, afirma.

Según Zurita, factores como la circulación sanguínea, la energía celular, el equilibrio hormonal o la salud intestinal están directamente relacionados con el bienestar general y el deseo. En este sentido, advierte sobre algunos hábitos cada vez más frecuentes, como las dietas restrictivas o el exceso de azúcar.

“Una ingesta insuficiente de grasas saludables o una alimentación desequilibrada puede afectar directamente a la producción hormonal y a la energía”, explica.

La relación entre microbiota, emociones y bienestar

Otro de los aspectos clave es el papel del eje intestino-cerebro. La nutricionista incide en cómo la salud intestinal puede influir tanto en el estado emocional como en la energía y el bienestar.

“Hoy sabemos que gran parte de nuestro bienestar emocional depende de la salud intestinal y de los neurotransmisores que se generan en ella”, asegura.

La especialista defiende la importancia de mantener hábitos sostenibles en el tiempo, combinando alimentación equilibrada, descanso, movimiento y gestión del estrés.

La suplementación como alternativa que cada vez gana más adeptos

En este contexto, LELO presenta WELLBEEING POWER, un suplemento en polvo formulado con más de 85 ingredientes, entre ellos algas, frutas, verduras, hongos, raíces y adaptógenos.

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Según explica Zurita, la propuesta busca alejarse del concepto tradicional de suplementación para acercarse a una visión más global del bienestar. “Más que un suplemento, representa un nuevo concepto de alimento enfocado al bienestar integral”, destaca.

La especialista señala que su formulación está orientada a mejorar la energía, favorecer la vasodilatación y reforzar el eje intestino-cerebro gracias a su combinación de antioxidantes, fibra prebiótica y adaptógenos.

La importancia de los hábitos sostenibles

Zurita insiste en que el bienestar no depende de soluciones rápidas, sino de pequeños hábitos mantenidos en el tiempo.

“Como nutricionista, recomiendo crear rutinas sostenibles que incluyan descanso, movimiento y una alimentación equilibrada. Pequeños cambios mantenidos en el tiempo tienen un gran impacto”, concluye.