Así es el Fiat 600 de 1963 más raro: nació como un yate motorizado y ahora será subastado

Dicen que el orden de los factores no altera el producto. Por eso, hablar de si el Fiat 600 Torpedo Marina by Vignale fue un barco convertido en coche o un coche con vocación de barco no es realmente relevante. Lo histórico y que jugó en su momento con la ilusión de una élite dedicada a la vida en mar y apasionada por el lujo sobre ruedas fue el resultado de esta hibridación icónica. Un modelo histórico que circuló entre el periplo de vehículos singulares vintage que sacó a subasta Broad Arrow, en el marco de The Concorso d’Eleganza Villa d’Este Auction 2026. Si el otro día nos hicimos eco de la singularidad de los modelos de este encuentro, aquí se nos presenta uno de los que difícilmente se olvidan.

Un Fiat diseñado para navegar

El precio realmente no es lo relevante de esta historia, ya que este modelo se obtuvo en subasta por un precio exacto de 281.750 dólares. Y, si se compara con el precio actual de los Fiat 600, puede parecer que se encuentra dentro de la norma de estos modelos. Aquí realmente lo que tenemos es una mezcla de historias, momentos, figuras del motor y un vehículo famoso por democratizar la movilidad.

El Fiat 600 fue un vehículo diseñado por Dante Giacosa para la carrocería que, desde 1955 hasta 1969, se convirtió en un éxito rotundo en el mundo de la automoción. Todo por su sencillez: ser un vehículo pequeño, económico, fácil de reparar y, en definitiva, al alcance de todo el mundo. Así, a cada rincón del planeta llegaría este coche, adquiriendo incluso apelativos que a día de hoy se mantienen, como Fitito, como era conocido en Argentina.

El Fiat 600 Torpedo Marin aby Vignale tomó concretamente el chasis del Fiat 600 T, una popular y pequeña furgoneta que evolucionó a un formato superior en tamaño este clásico vehículo en 1962. Un año después de su lanzamiento, Vignale carrozó este vehículo dibujado por Giovanni Michelotti. Y así se crearía un icónico vehículo tan singular como espléndido.

El marco contextual en el que se encontraba Italia en este momento era de lo más próspero para la sociedad y la cultura. Unos años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo comenzó a mirar hacia el Mediterráneo como un lugar de descanso, de lujo y de vacaciones. Llegaría entonces aquella jet set representativa de la dolce vita, que vivía sus vacaciones entre mansiones de lujo, yates y coches que serpenteaban las costas mediterráneas.

Se estaba creando entonces la antesala de lo que hoy categorizamos como el estilo old money. Grandes fortunas se reunían entonces en las impresionantes villas italianas y, en ese contexto, el coche y el yate se convirtieron en dos símbolos de estatus. En la época, se entendía algo así como «dime cómo te trasladas y te diré quién eres».

El diseño

El Fiat 600 Torpedo Marina by Vignale unió a dos grandes de la automoción. Por un lado, Giovanni Michelotti era un soñador, un nombre que conocían de sobra en el mundo de la automoción por haber desfilado entre grandes casas como Ferrari o BMW. Y Vignale era el perfecto ejecutor, un hombre capaz de salirse de la norma y de dar forma a todo lo que tuviese por delante.

Juntos, entre diseño y mecánica, dieron forma a este impresionante vehículo. Funcionalmente es un coche, ya que adquirió toda la parte mecánica y la base de la furgoneta derivada del Fiat 600 T, pero en apariencia es un sueño marino de carretera. Toma todos los elementos de diseño propios de un yate.

Partiendo de la gama cromática con una cubierta de teca en base azul y con la parte superior blanca y esa línea divisoria en madera que tanto dibujaban los yates de antaño. Un diseño que desafiaba la norma de los vehículos fabricados en Italia en aquella época, que prácticamente eran monocromáticos y, generalmente, grises. Entre tanto, en el diseño se cuelan elementos como los ojos de buey.

Los asientos son otro punto que merece mención aparte. Empezando por el diseño en rafia que se cuela en la parte frontal para albergar los espacios del piloto y el copiloto. Y seguido por la interpretación de banco lateral del que disponen los asientos de detrás. Culmina el detalle de las barandillas metálicas que rodean el vehículo, que bien podrías encontrar en cualquier embarcación.

Con ello, el Fiat 600 Torpedo Marina by Vignale ha pasado a la historia como uno de los coches playeros italianos más cautivadores jamás producidos. Un ejemplo de que soñar en grande puede llevar a modelos singulares.