La imagen actual de Pepa Flores que desmiente su delicado estado de salud: «Mejor que nunca»

Pepa Flores lleva aislada del foco mediático más de cuatro décadas. Sin embargo, el pasado miércoles, una conocida revista de nuestro país anunciaba que la actriz estaba atravesando un complicado estado de salud a raíz de un ingreso hospitalario que sufrió hace cuatro meses y que se sumaba al bajo estado de ánimo que arrastraba desde la muerte de Massimo Stecchini, el gran amor de su vida. Como no podía ser de otra manera, la preocupación entre sus seguidores no tardó en aparecer y, en medio del revuelo, ha sido la apodada en la industria cinematográfica como Marisol la encargada de desmentir esta información en dos pasos muy contundentes.

El primero lo hizo junto a su hija Celia Flores, quien, en medio del revuelo, publicó en sus redes sociales un vídeo actual de su madre paseando por el paseo marítimo. «Más guapa y mejor que nunca. Para todos ustedes», escribía la joven. En la escena, la intérprete aparece paseando y visiblemente feliz mientras su hija, haciendo de voz en off y sosteniendo la cámara, hacía hincapié en que su madre estaba perfectamente a pesar de los rumores. «A ver, que la señorita está fantástica. Para que toda la información que llega, para que luego nos creamos solo las cosas que son reales», decía.

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El post enseguida se ha llenado de mensajes de parte de los fans de la artista, que se han alegrado mucho de comprobar que se encuentra bien. «Digan de admirar», «Grande, Pepa Flores», «Está guapísima», «Cuántas películas me ponían de ella cuando era pequeño», «Muchos besos, Pepa. Se te ve genial», escribían algunos de ellos.

Pepa Flores reaparece en televisión

Después de esta publicación en Instagram, el segundo paso en medio del revuelo lo dio la propia Pepa Flores. Y es que, después de muchos años sin hacerlo, apareció en televisión contestando a las preguntas de los reporteros de Y ahora Sonsoles. «Estoy mejor que nunca. Mírame cómo estoy», comenzaba a decir la mencionada.

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El periodista le señalaba que estaba muy guapa y ella no dudó en agradecerle el piropo. «Muchas gracias. A ti y a todo el mundo que se ha interesado por mí. Pero mira, hasta ahora, estoy mejor que nunca. Vivo en un sitio precioso. […] Tengo unos nietos maravillosos. Tengo aquí a mi mejor amiga, a mi hermana… Estoy rodeada de todo lo que quiero. Así es que muchísimas gracias», expresaba. En cuanto a los rumores de su ingreso hospitalario, Pepa lo negaba con un rotundo ‘no’ y se reafirmaba diciendo «que estaba muy bien».