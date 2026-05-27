Máxima preocupación por el estado de salud de Pepa Flores: «Se ha trasladado a vivir con su hija Celia»

El estado de salud de Pepa Flores, más conocida en la industria cinematográfica de nuestro país como Marisol, ha acaparado multitud de titulares este miércoles, 27 de mayo, tras salir a la luz que en los últimos meses ha sufrido un notable deterioro físico. Según lo publicado, la actriz habría tenido que ser ingresada en el hospital hace aproximadamente cuatro meses. Un episodio que le provocó una importante pérdida de peso que le habría dejado más débil de lo normal desde entonces.

A raíz de este contratiempo, sus tres hijas— nacidas fruto de su matrimonio con el reconocido bailarín Antonio Gades— se han visto obligadas a reunirse y tomar importantes decisiones. «Han reorganizado algunos aspectos personales y económicos», ha señalado Jorge Borrajo desde el plató de El tiempo justo, añadiendo que la única intención de estas es asegurar el cuidado de su madre, estableciendo unas nuevas rutinas. «Se ha trasladado a vivir con su hija Celia. Allí está con ella de maravilla», señala el periodista.

Además de esta inesperada mudanza, las hijas de la actriz que un día marcó a toda una generación habrían decidido poner a la venta algunas de las propiedades más emblemáticas de su progenitora. Entre ellas, el ático situado en la zona de La Malagueta, el cual durante más de cuatro décadas ha sido su refugio personal, así como su finca en Moclinejo, en plan Costa del Sol, donde la artista disfrutaba de una vida tranquila cuidando de sus animales y cultivando su propio huerto.

Estas decisiones (publicadas en exclusiva por la revista Semana) han puesto de manifiesto el importante cambio que ha sufrido la vida de Pepa Flores, quien lleva centrada en ella misma y en su familia desde que decidió alejarse del foco mediático allá por el año 1985 debido a la sobreexposición mediática a la que llevaba sometida desde su infancia. A lo largo de este tiempo, han sido pocos los datos que han trascendido sobre su faceta privada, aunque sin duda, el punto de inflexión que más titulares acaparó fue la pérdida de su gran amor, Massimo Stecchini, con quien llevaba más de 35 años.

Y es que para entender lo que verdaderamente le ocurre a Pepa Flores, varios periodistas han señalado que hay que trasladarse al momento en el que muere Massimo. «Pasó de la máxima felicidad a una tristeza profunda y a un estado de ánimo bastante bajo que no termina de levantar», ha explicado Borrajo desde El tiempo justo. El italiano falleció de manera repentina en 2023 y fue un duro golpe para la intérprete de Estando contigo e incluso para sus hijas, las cuales le dedicaron unas emotivas palabras que dejaron más que claro la estrecha relación que mantenían con él.