Usando una simple botella reciclada: Aragón instala un poderosa y eficaz trampa para capturar avispas asiáticas

Desde 2010, la avispa asiática se ha extendido por distintas regiones españolas, en especial en Aragón. En Alcañiz, las autoridades llevan varias semanas impulsando una campaña intensiva para intentar contener el avance de esta especie invasora, después de que el verano pasado se detectaran hasta nueve nidos de Vespa velutina en las proximidades del municipio. Las primeras medidas preventivas ya han comenzado a ofrecer resultados: en apenas un mes se han logrado capturar 62 reinas en las trampas instaladas junto a la ribera del Guadalope. La campaña contra las avispas asiáticas comenzó en el mes de marzo y se está desarrollando de manera coordinada entre el guarda forestal del Ayuntamiento de Alcañiz y los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón.

Uno de los elementos más interesantes son las trampas caseras utilizadas para capturar a las reinas. Aunque a primera vista parecen simples botellas de plástico suspendidas en los árboles, disponen de dos aberturas laterales opuestas en las que se han instalado pequeños embudos elaborados con la parte superior de otras botellas recicladas. Las avispas se sienten atraídas por el olor del líquido fermentado colocado dentro del recipiente y terminan cayendo hacia el fondo. En el interior se colocan bridas negras que las avispas usan para subir, pero terminan en un orificio demasiado estrecho. Intentan salir, chocan y caen de nuevo sin escapar.

Campaña del Gobierno de Aragón contra las avispas asiáticas

«Originario del sudeste asiático, el avispón asiático está considerado una especie invasora e incluido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Se trata de un insecto que se adapta especialmente bien a climas atlánticos, húmedos y con escasas heladas, por lo que en Aragón su expansión podría concentrarse principalmente en las comarcas pirenaicas, especialmente en la Jacetania.

Una de las principales medidas para controlar y erradicar el avispón asiático consiste en la localización, retirada y destrucción de sus nidos mediante procedimientos físicos y mecánicos. Debido a que estos suelen encontrarse a gran altura o en zonas de difícil acceso, su eliminación debe ser realizada exclusivamente por personal especializado y debidamente equipado para garantizar la seguridad durante la intervención».

El plan impulsado por el Gobierno de Aragón persigue un objetivo muy concreto: interceptar a las reinas antes de que puedan crear nuevos nidos. En Alcañiz, las trampas se han colocado principalmente en zonas cercanas a cursos de agua y áreas con abundante vegetación, lugares donde las reinas suelen acudir en busca de alimento y energía tras salir del letargo invernal.

El método empleado utiliza una sustancia diseñada específicamente para las avispas asiáticas, minimizando al mismo tiempo el impacto sobre otras especies, especialmente las abejas autóctonas. Se trata de un sistema selectivo pensado para aumentar la eficacia del control. Los expertos recuerdan que una sola reina de avispa asiática puede llegar a crear colonias con más de 2.000 obreras.

Alcañiz

La orografía y las condiciones climáticas del Bajo Aragón resultan especialmente favorables para la expansión de esta especie invasora. La presencia de humedad en torno al cauce del río contribuye a facilitar su desarrollo y dispersión en el entorno. Afortunadamente, los buenos resultados obtenidos en Alcañiz han generado un cierto optimismo entre los responsables del operativo.

El sector agrícola de la zona está muy pendiente de la evolución de la campaña. Los productores locales son conscientes de que el equilibrio del ecosistema depende en gran medida de la polinización, así como de la protección de las colmenas frente a posibles ataques. Desde el dispositivo de control ambiental se insiste en la necesidad de mantener la vigilancia.

Características de la especie

«El peligro para los humanos es pequeño, ya que es una avispa que, por lo general, no molesta a las personas, no es especialmente agresiva. Sí es verdad que si pasamos a menos de cinco metros del avispero, o generamos vibración en las cercanías, una o dos avispas se pueden acercar, pueden ver si nos pueden espantar, o que nos alejemos del nido, y si no es así, sí que es cierto que puede producirse un ataque masivo, pero no es especialmente agresiva», explicó en el programa «Buenos Días de Aragón TV» Nacho Orensanz, gerente de la empresa Quimera, encargada del control de plagas.

Asimismo, ha destacado las principales diferencias entre la avispa asiática y la avispa común: «Las diferencias son evidentes. En clave taxonómica hay muchísimas diferencias. La avispa común, la que tenemos aquí de forma histórica, es mucho más pequeña, tiene en torno a un centímetro o centímetro y medio de largo, mientras que la avispa asiática tiene unos tres centímetros o tres centímetros y medio en el caso de las reinas. Además, esta es mucho más oscura y tiene en la zona del abdomen una franja de color naranja, que es muy evidente, mientras que las avispas comunes son de chaqueta amarilla, con colores amarillo y negro».