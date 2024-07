Hay que tener cuidado con estos insectos: aparecen en verano y son los más peligrosos

Con la llegada del verano en España, la actividad de los insectos se incrementa notablemente debido a las altas temperaturas que favorecen su desarrollo y reproducción, razón por la cual es interesante conocer una serie de consejos para alejarlos. En esta época del año, insectos autóctonos como avispas, mosquitos y hormigas se vuelven más activos y visibles, y también aparecen otros que son peligrosos para la salud. El agua y la vegetación de estos lugares crean el ambiente ideal para que numerosas especies prosperen. Además, las zonas rurales y los jardines urbanos también atraen a muchos insectos debido a la abundancia de fuentes de alimento y sitios de anidación.

En los últimos años, se ha observado un aumento en la aparición de especies invasoras que afectan tanto a los humanos como a los animales. Estas especies son especialmente dañinas debido a su capacidad para adaptarse rápidamente y competir con las especies nativas. Debido al cambio climático, algunas especies de insectos que solían habitar otras latitudes han comenzado a establecerse en nuestro país. Aunque no están presentes en todas las zonas, han proliferado en regiones cálidas y húmedas, ya que los dos insectos más peligrosos provienen de África y del Sudeste Asiático. Los expertos han detectado intentos de invasión por varias especies, actualmente sólo dos se consideran fuertemente establecidas en España en términos de peligrosidad. Aunque su nivel de amenaza y los efectos de su voracidad varían, es crucial conocerlas y entender su impacto.

Los insectos más peligrosos en España

Los insectos más peligrosos en España incluyen la avispa asiática y el mosquito tigre.

Avispa asiática

La avispa velutina, conocida como avispa asiática, es una especie invasora detectada por primera vez en la zona del Vallès en 2016. Esta especie llegó accidentalmente a Francia, desde donde se ha expandido rápidamente hacia el sur, alcanzando regiones como Galicia, el País Vasco y Cataluña.

La avispa asiática es fácil de reconocer por su aspecto más oscuro en comparación con las avispas autóctonas. Su cuarto segmento abdominal es predominantemente amarillo-naranja. La cabeza es negra, con una cara amarillo-anaranjada, y las patas tienen un tono anaranjado en su tramo final.

Los nidos de la avispa asiática se vuelven más visibles en otoño debido a la caída de las hojas. Existen dos tipos de nidos: primarios y secundarios.

Los nidos primarios aparecen a principios de primavera y son pequeños, de color marrón, con una forma acampanada. Estos nidos tienen un orificio en la parte inferior y contienen pocas avispas. Pueden encontrarse en fachadas, cornisas, garajes, porches, e incluso en el suelo.

Por otro lado, los nidos secundarios se desarrollan más tarde y pueden alcanzar un diámetro de más de 60 cm. Tienen una forma ovalada y pueden albergar miles de avispas. Estos nidos suelen construirse sobre ramas de árboles de ribera, en edificaciones y tejados, alcanzando su tamaño máximo en otoño.

Aunque la avispa asiática no es más agresiva con los humanos que otras especies de avispas, es esencial tomar una serie de precauciones. Los expertos recomiendan no caminar descalzo en exteriores y evitar comer al aire libre, especialmente frutas o productos azucarados, ya que estos pueden atraer a las avispas. Asimismo, no se deben usar perfumes ni lacas, ya que los olores fuertes atraen a estos insectos.

Las picaduras de la avispa asiática son similares a las de las avispas comunes. En primer lugar, hay que retirar el aguijón con cuidado, evitando presionar el saco de veneno. Luego, se debe lavar la zona con agua y jabón antiséptico. Aplicar calor en la zona afectada puede ayudar a neutralizar el veneno.

Mosquito tigre

El mosquito tigre tiene su origen en las selvas del sureste asiático. En las últimas cuatro décadas, debido a la invasión de sus hábitats naturales y al aumento de nichos ecológicos adecuados, esta especie se ha expandido a África, América y Europa. Se introdujo en España por primera vez en 2004, en la costa catalana. Desde entonces, su población se ha expandido principalmente a lo largo de la costa mediterránea y en las Islas Baleares. También se ha establecido en algunos municipios del norte e interior de la Península.

Según la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el mosquito tigre prefiere habitar cerca de los hogares, especialmente en chalés y casas con jardines. Sin embargo, también puede reproducirse en lugares naturales como los huecos de los árboles y en recipientes pequeños que contengan agua, como platos de macetas, ceniceros y botellas. Las hembras, que son las que pican, ponen alrededor de 80 huevos cada semana en las paredes de estos recipientes, y cuando el agua sube, las larvas emergen.

En áreas endémicas, el mosquito tigre es vector de transmisión de hasta 22 enfermedades contagiosas, incluyendo la malaria, la filariasis y el dengue. Aunque en España la probabilidad de transmisión de estas enfermedades es baja debido a la falta de endemia, el mosquito sigue siendo potencialmente peligroso.