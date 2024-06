Unos de los mensajes constantes sobre los efectos del cambio climático es que los niveles del mar están subiendo por el aumento de las temperaturas, sin embargo, la monitorización de unas 1.000 islas en el planeta está sorprendiendo a los científicos.

Un artículo publicado en 2010 por los investigadores Paul Kench, de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y Arthur Webb, de la Comisión de Geociencia Aplicada del Pacífico Sur, en Fiyi, estudiaron, analizaron y compararon fotos históricas de hace 60 años e imágenes de satélite de alta resolución de 27 islas.

En él concluyeron que 23 islas habían aumentado o conservaban la misma superficie y que cuatro han perdido territorio. «El ochenta por ciento de las islas que hemos observado está igual o ha crecido; algunas se han agrandado de forma dramática, en un 20 o 30 por ciento», según afirmaba Kench entonces.

Esta semana, 14 años después, los investigadores sacan más conclusiones acerca de este fenómeno, en un artículo publicado en el New York Times y que, contrariamente a lo que se creía, los atolones de las Maldivas están en fase de crecimiento en vez de ir sumergiéndose en las aguas.

Este país tropical, situado el océano Índico que abarca 26 atolones con forma de anillos que se componen de más de 1.000 islas de coral, están entre los firmes candidatos para que sus territorios sean engullidos por el mar… hasta ahora.

En el estudio publicado en el diario norteamericano esta semana, Raymond Zhong y Jason Gulley, describen cómo realizaron extensas observaciones en las Maldivas y descubrieron que las áreas de las islas no han disminuido significativamente en las últimas décadas.

