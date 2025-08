Vinagre blanco y vinagre de limpieza: por qué no son los mismo y para qué puedes utilizar cada uno

No es lo mismo el vinagre blanco o el vinagre de limpieza, es algo que debes tener en cuenta y que quizás ahora te ayudará a conseguir una casa en orden y de lo más limpia. Podemos seguir las tendencias actuales que nos servirán para mantener determinados elementos en plena forma. Cada vez más, conseguimos limpiar una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Vinagre de limpieza o vinagre blanco

No son los mismos y usos que puedes darles a cada uno

Los expertos de Biobel adveirten de que: «El vinagre blanco es un tipo de vinagre que se elabora principalmente a partir de alcohol de cereales o de azúcar fermentado, mientras que el vinagre de limpieza -también conocido como vinagre destilado o industrial- se produce mediante un proceso de destilación del alcohol, dando como resultado un vinagre más concentrado y ácido. Por ello, el vinagre blanco tiene una concentración de ácido acético que oscila entre el 4% y el 7%, mientras que el vinagre de limpieza suele tener una concentración más alta, rondando entre el 6% y el 10%. Esta mayor concentración de ácido acético lo hace más fuerte y adecuado para eliminar manchas difíciles y suciedad en superficies. Convirtiéndose en un producto totalmente efectivo para la desinfección de superficies y la eliminación de olores persistentes».

Siguiendo con la misma explicación: «Otra de las diferencias entre el vinagre blanco y el vinagre de limpieza es su grado alimenticio. A diferencia del vinagre blanco comúnmente utilizado en la cocina –con una concentración de ácido acético entre el 4% y 7%-, el vinagre de limpieza al no someterse a los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria que el vinagre blanco destinado al consumo humano, puede contener impurezas o residuos no aptos para la ingestión y, por lo tanto, no es seguro para su uso alimentario. Además, es importante tener en cuenta que el ácido acético, en una concentración superior al 10% no es apto para el consumo humano. Puede ser corrosivo y causar daño a los tejidos del cuerpo humano. Ingerir vinagre con concentraciones elevadas de ácido acético puede provocar quemaduras en la boca, la garganta, el esófago y el estómago».

