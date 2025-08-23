La jefa de Protección Civil con carné del PSOE: «Para estar aquí hemos pasado un proceso muy riguroso»

La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, se ha referido una vez más este sábado a las acusaciones de «pirómana» lanzadas por el Partido Popular tras cuestionar ésta las peticiones de medios de los presidentes autonómicos en la lucha contra los incendios.

Barcones, que cuenta con un perfil político alejado del técnico que se supondría a su cargo -milita en el PSOE desde 1998-, ha defendido su puesto. «Yo estoy centrada en mi trabajo, tengo un equipo impresionante de servidores públicos, porque aquí no hay asesores, todos los que estamos somos funcionarios, empleados públicos que hemos pasado un proceso selectivo muy riguroso para estar aquí», ha destacado.

La responsable de Protección Civil es una dirigente socialista que ha acumulado cargos en el partido, apoyando siempre al ahora presidente del Gobierno, a quien respaldó activamente en las primarias de 2017.

Ha sido vicepresidenta del consejo de la juventud de Castilla y León, secretaria general Juventudes Socialistas de Soria, miembro de la Ejecutiva Provincial de Soria, secretaria de Política Municipal de Castilla y León, concejal del Ayuntamiento de Berlanga de Duero (Soria), diputada provincial Soria (2007-2015) y procuradora en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones autonómicas de 2015 y de 2019. Ha ejercido de viceportavoz del grupo parlamentario socialista en esa Cámara y, con la llegada de Pedro Sánchez, fue nombrada delegada del Gobierno en Castilla y León hasta que, en diciembre de 2023, se incorporó como directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, un cargo por el que cobra alrededor de 104.000 euros anuales. Es licenciada en Derecho.

Su gestión ha sido polémica en otras ocasiones. Por ejemplo, con motivo de la trágica DANA en la Comunidad Valenciana. Barcones se encontraba ese día fatídico en Belém (Brasil) para asistir a una reunión técnica del G20 sobre la reducción del riesgo de desastres. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a OKDIARIO que Barcones había partido de viaje cuando la Agencia Estatal de Meteorología ya había emitido la alerta por fuertes precipitaciones en la Comunidad Valenciana.

Polémica

Sus polémicas declaraciones contra los presidentes autonómicos más afectados por los incendios, del PP -Galicia, Castilla y León y Extremadura- han incendiado el debate político.

Barcones acusó el miércoles a los dirigentes populares, azotados por el fuego, de pedir cosas «imposibles» al Estado para intentar crear «discursos ficticios» sobre la falta de medios.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, reaccionó a esas acusaciones tachándola de «pirómana»: «La directora general de Protección Civil es una pirómana más, se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos, así es imposible dar solución a los problemas», aseveró Bendodo.

«Si tuviera que dar respuesta a todas las cosas que me han llamado a lo largo de estos días no me dedicaría a hacer otra cosa en los próximos meses», ha respondido Barcones este sábado. «A mi me pueden decir lo que les dé la gana, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, por suerte tengo ya una edad cada vez más avanzada que me permite estar centrada en la vida para saber que el camino es recto y la verdad es solo una», ha completado.