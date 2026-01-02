Alineación del Barcelona contra el Espanyol: Pedri vuelve a escena

La alineación del Barcelona para medirse al Espanyol este sábado a partir de las 21:00 horas en el derbi catalán de la jornada 18 de la Liga tendrá el regreso de Pedri al centro del campo culé. El canario ya se ha recuperado y vuelve directo al once. Será el primer partido del 2026 para ambos equipos.

Barcelona y Espanyol vivirán el derbi catalán más caliente de la última década. Un partido donde todos los focos mirarán a Joan García, que el verano pasado cambió la camiseta perica por la culé. Visitará por primera vez el RCDE Stadium tras este fichaje.

Una alineación del Barcelona que comienza precisamente en la portería con la titularidad de Joan García en la que fue su casa. No tendrá un partido fácil el portero catalán, ya que el recibimiento será muy hostil contra él. Pero él está tranquilo y tendrá que convivir con la crispación de la hinchada perica.

La defensa del Barcelona tampoco presentará sorpresas en el derbi catalán. Gerard Martín seguirá jugando como central y a su lado formará Cubarsí. Los laterales estarán formados por Balde y un Koundé que se ha recuperado bien de sus problemas musculares en el último partidos del año.

Pedri será la principal novedad de la alineación del Barcelona en su centro del campo. El canario se perdió el encuentro en Villarreal y ya está recuperado. Será titular junto a Eric García en el medio. Y por delante de los dos estará Fermín López en el enganche.

La alineación del Barcelona termina con la delantera sin sorpresas. Lamine Yamal, sin molestias, será titular junto a Raphinha en la otra banda. El delantero culé será Ferran Torres para medirse al Espanyol.

Alineación del Barcelona contra el Espanyol

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Espanyol en el derbi catalán de este sábado: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.