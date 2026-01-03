Espanyol- Barcelona, en directo hoy: alineaciones y dónde ver el partido del derbi catalán

Espanyol y Barcelona se miden este sábado 3 de enero (21:00 horas) en el RCDE Stadium para vivir el derbi catalán más caliente de la década con todos los focos apuntando a la figura de Joan García. En la jornada 18 de la Liga, y con el conjunto culé ya campeón de invierno y defendiendo el liderato, será el primer partido del 2026 para ambos equipos.

El derbi catalán más caliente de la década se vive este sábado en Cornellá. Y eso que hace dos temporadas, los ultras pericos saltaron al césped mientras los jugadores del Barcelona celebraban la Liga con Xavi al mando. Pero el ambiente se ha caldeado mucho más en las últimas temporadas. Y ya con el fichaje de Joan García ha terminado de explotar.

Joan García cambió la camiseta del Espanyol por la del Barcelona el verano pasado y la afición perica no se lo perdona. El portero catalán vivirá un ambiente muy hostil este sábado en Cornellá y eso hará que el partido sea mucho más caliente de lo que habitualmente ya es. Un ambiente que también se ha caldeado con la designación del árbitro catalán Víctor García Verdura.

El Barcelona llega a este derbi catalán con ocho victorias consecutivas en Liga que tienen al equipo culé en lo más alto de la clasificación con cuatro puntos más que el Real Madrid. Si los de Flick ganan, dormirían a siete del equipo blanco este sábado. Las bajas de Gavi y Christensen son las únicas del cuadro culé, aunque Araujo todavía no está listo para volver a una convocatoria. La gran novedad del once azulgrana es el regreso de Pedri.

Un Espanyol que llega a este derbi catalán en el mejor momento de sus últimos años. Acumula cinco victorias consecutivas en Liga en un gran momento de forma y juego, y recibe al Barcelona en quinta posición muy cerca de los puestos Champions. Pickel, en la Copa África, es la única baja del conjunto perico con Puado ya recuperado.