Joan García, un Figo de andar por casa

Joan García vivirá este sábado uno de los partidos más complicados de su carrera deportiva. Con la camiseta del Barcelona, el portero catalán visita por primera vez la casa de su ex equipo, el Espanyol, tras cambiar de acera el verano pasado. La afición perica no lo perdona y se espera un recibimiento muy hostil contra él. Joan está tranquilo antes de lo que viene en Cornellá. Pero el recuerdo de lo que pasó con Luis Figo cuando visitó el Camp Nou con la camiseta del Real Madrid está en la memoria de todos.

Es obvio que es imposible comparar las figuras de Luis Figo con la de Joan García. La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid es casi igual de fuerte a la que tienen Espanyol y Barça. Pero los jugadores no eran iguales. La marcha del portugués al club blanco fue muy diferente y sus palabras desde la capital a su ex equipo caldearon mucho más el ambiente. Joan García hizo un movimiento que enfadó mucho a los pericos, pero nunca ha dicho nada malo del Espanyol.

Pero el recibimiento tan hostil que se encontró Figo en el año 2000 en el Camp Nou puede ser muy parecido al que se encuentre Joan García en el campo del Espanyol. La pitada cuando suene su nombre en el marcador o cada vez que toque la pelota puede ser histórica. De eso no hay dudas.

Y por eso el regreso de Joan García al campo del Espanyol ha provocado que este derbi catalán sea el más caliente de la década. La afición perica no le perdona que se haya ido al Barça, y menos después de besarse el escudo blanquiazul en el último día que pisó Cornellá hasta este sábado. Su primera visita será especial por una parte, porque pasó grandes momentos en ese estadio, y terrorífica por otra.

Y es que en la previa el gran nombre propio del partido fue Joan García. No es para menos. Todos los focos estarán puestos sobre él desde la previa. Los Mossos d’Esquadra le pidieron al club perico que colocase una red en el fondo de sus ultras por seguridad. Y así se hizo. Las medidas de seguridad son excepcionales. Quieren evitar que haya lanzamientos de objetos al césped como ya ocurrió en el derbi madrileño de la temporada pasada o en el derbi sevillano de este mismo curso. También se ha prohibido que se entre al estadio con camisetas del club culé.

Joan García está muy tranquilo

Joan García lo vivirá tranquilo. Es una persona que nunca se altera por nada. Quiere jugar, será titular, como toda la temporada, e intentará parar todo lo que pueda. Es su trabajo y lo quiere hacer de la mejor manera posible para que el Barcelona se lleve el derbi catalán. Es su deber.

El entorno del portero catalán tiene claro que el recibimiento que tendrá Joan este sábado va a ser muy hostil. Y lo está llevando bien en las horas previas al partido. Pero piensan que para nada va a ser algo comparado a lo que se vivió con Luis Figo hace más de 20 años en el Camp Nou. No lo creen.

Joan García ha estado muchos años en el Espanyol y nunca ha tenido una mala palabra contra su ex equipo. Al revés, todo han sido buenas palabras. Por ello la comparación con Figo se queda muy lejos, porque Joan nunca ha provocado a los pericos.

En el entorno del portero catalán esperan y piensan que no será para tanto lo de este sábado. Evidentemente, saben que será pitado cada vez que toque la pelota y que la grada no le va a recibir con ningún cariño. Al revés. Pero no temen por su seguridad ni nada parecido. En ese aspecto están tranquilos y esperan que el Espanyol también ponga de su parte para que no pase nada. Al fin y al cabo fue el portero que les salvó el año pasado.

Será el primer derbi para Joan García, y el portero entiende que debe pasar el trago y que será el más jodido. Pero una vez pasen los años, la indiferencia crecerá. Ahora está muy reciente. Pero en los siguientes la crispación irá bajando.