Manolo González no quiere que pite García Verdura: «Si nos beneficia se tiene que ir de Cataluña»

Manolo González compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa para analizar la previa del derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona de este sábado a partir de las 21:00 en el RCD Stadium. Un partido que se presenta muy caliente con el regreso de Joan García a la que fue su casa.

«Creo que no es necesario, que es meter una presión al colegiado que no es necesaria. Porque haga lo que haga, se le va a venir en contra. Si en un partido normal el árbitro está muy mirado por encima, imagina mañana pase lo que pase. Imagina lo que puede pasar si el Espanyol sale beneficiado, es mejor irte de Catalunya si eso pasa», dijo Manolo González sobre la designación de García Verdura, árbitro catalán, en el derbi de este sábado.

«El aficionado va a apretar, lógicamente, pero aquí no vamos a venir con ramos de rosas al partido, es de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan a Segunda y no pasa nada. Son cosas normales, igual que un Sevilla-Betis, por ejemplo. La gente tiene que ser consciente de que el primer perjudicado si pasa algo es el club, el equipo, los aficionados y todos. Si pasa algo que no tiene que pasar, los primeros perjudicados son ellos que tienen su carnet y no podrán entrar al estadio. Aquí no hemos matado a nadie», señaló el técnico del Espanyol.

«Es un año muy bonito para disfrutar. El público tiene que estar muy tranquilo, estar aislados de todo esto. Si hay un momento que marca el Barça y lo celebra de una manera rara estar tranquilos, no entrar a eso. Lo que está pasando aquí es que está esperando todo el mundo a que el Espanyol la cague para meterle mano por algún lado, pero eso no va a pasar. Y lecciones no, lecciones de comportamiento no. Por favor, tengo muchos amigos del Barcelona que me dicen y yo les digo que cuando vino Luis Figo al Camp Nou… No están en condiciones de dar lecciones a nadie. La afición se va a comportar y va a ser un partido de fútbol sin más», repitió Manolo González sobre el ambiente que le espera a Joan García.