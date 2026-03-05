España viaja finalmente a Turquía este viernes para el partido de clasificación al Mundial

España viaja finalmente a Turquía para jugar el segundo partido de la clasificación para el Mundial de Brasil 2027. La selección española femenina se desplazará al país turco, fronterizo con Irán y que interceptó un misil en los últimos días, tras una reunión entre las jugadoras y Rafael Louzán, presidente de la Federación. La UEFA y los gobiernos aseguran la seguridad a las futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados que acudan al estadio de Antalya este sábado a las 18:00 horas.

«Tras la reunión mantenida por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y secretario general, Álvaro de Miguel, con las jugadoras de la selección, el cuerpo técnico y trabajadores federativos, se ha decidido viajar para disputar el partido clasificatorio del Mundial femenino», reza la nota en la que la Federación comunica que España viajará finalmente a Turquía.

«Previamente, se han analizado todos los pasos y consultas realizadas desde la Federación, tanto al CSD, la embajada de España en Turquía, la Federación turca, la Federación ucraniana y UEFA, se ha tomado esta decisión, al considerar que se dan las circunstancias para poder disputar este encuentro», concluye el comunicado.

Las de Sonia Bermúdez se impusieron a Islandia en el primer encuentro de la fase de grupos y habían tenido que retrasar su viaje a Turquía para disputar el siguiente. El vuelo de la expedición de la selección tendrá lugar este viernes a las 11:00 horas, por lo que llegarán a Antalya un día antes del duelo para realizar la rueda de prensa previa y el resto de eventos.

Dónde ver el España-Turquía

RTVE fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que dispute la selección española de fútbol femenino en su camino hacia el próximo Mundial. El Turquía-España de la jornada 2 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 se podrá ver en directo por televisión a través de La 1. Hay que tener en cuenta que este canal es en abierto, por lo que todos los amantes de este deporte podrán ver el choque de las de Sonia Bermúdez gratis por televisión.