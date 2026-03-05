La UEFA no encuentra alternativa para la Finalissima

La UEFA informó este jueves de que «no se está considerando ninguna sede alternativa» de la Finalissima entre España y Argentina prevista en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo ante la situación generada por el conflicto bélico en Irán y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

La UEFA señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el «enorme esfuerzo» que están haciendo para que «el partido sea un éxito», apuntaron fuentes del máximo organismo del fútbol europeo.

UEFA no encuentra alternativa para la Finalissima

«Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Se están manteniendo conversaciones con los organizadores locales, que han realizado un enorme esfuerzo para que el partido sea un éxito. Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana», ha señalado la UEFA sobre la Finalissima en las últimas horas.

«Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa. No haremos más comentarios hasta que se tome una decisión», añadió con rotundidad el máximo organismo del fútbol europeo.

La situación de Oriente Medio

Oriente Medio es un polvorín en estos momentos. Cualquier competición deportiva, por no hablar del bloqueo aéreo, está en riesgo total. Qatar ya ha suspendido momentáneamente todas sus competiciones deportivas y el Qatar Football Festival no es esquivo a todo esto a un mes de su celebración.

Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Serbia, España y Argentina eran las seis selecciones participantes en el marco del Qatar Football Festival, con el plato fuerte de la Finalissima entre españoles y argentinos. Con una incertidumbre que puede durar semanas o meses en Oriente Medio, las federaciones organizadoras, UEFA Y CONMEBOL, están revisando contratos y buscando alternativas junto con la RFEF y la AFA, para que no se cancele ninguno de los partidos fijados, con el objetivo de garantizar la celebración del duelo entre el campeón de Europa y el campeón del mundo. No obstante, el organismo continental ya ha dejado claro que ve una solución muy complicada.