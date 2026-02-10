Más problemas para España: Samu se lesiona el cruzado y se perderá el Mundial

Samu Aghehowa se perderá el Mundial 2026, después de que se haya confirmado que sufre un esguince de rodilla con afectación al ligamento cruzado anterior. El peor de los pronósticos se ha cumplido para el delantero del Oporto, que tuvo que abandonar el pasado lunes el encuentro ante el Sporting de Portugal al descanso. Una lesión en su rodilla derecha hacía saltar las alarmas y, ahora, se ha confirmado que es de máxima gravedad.

El club portugués ha informado sobre la situación médica del futbolista, después de que se le hayan realizado pruebas este martes. «Samu, que fue sustituido en el descanso del partido contra el Sporting (1-1), sufrió un esguince de rodilla derecha con una lesión del ligamento cruzado anterior. El internacional español será evaluado de nuevo por el departamento médico del FC Porto en los próximos días», señala el comunicado del club.

La lesión es de lo más seria, aunque el club no apunta en ningún momento a una rotura del cruzado que le tenga de baja un mínimo de ocho meses, pero no hay que descartar que en pruebas posteriores sí que se vea que tiene una gravedad mayor de la que ya de por sí es. A cuatro meses para que comience el Mundial de 2026, el delantero queda descartado para viajar con España a la concentración en Chattanooga.

Samu era fijo para el Mundial

Samu era uno de los hombres con los que contaba Luis de la Fuente para su delantera. En un momento en el que hay varios problemas con el ataque, viendo el estado de forma de Nico Williams o Álvaro Morata, el punta del Oporto era una de las bazas fijas de cara a verano. Suma 20 goles en todas las competiciones esta temporada, en los 32 partidos que ha disputado este curso, por lo que era el ariete en mejor forma de todos los seleccionables.

De esta manera, la Selección se encuentra con un nuevo problema de cara a ese Mundial que aspira a ganar, puesto que sin Samu se incrementa la lista de posibles bajas. Hay muchas dudas de cara a la cita que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México, empezando por el estado de forma de los tres capitanes –Morata, Carvajal y Rodri–, siguiendo por las dudas en el centro de la defensa y finalizando por la lesión de Mikel Merino.