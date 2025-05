El Oporto ata todavía más a Samu Aghehowa y la Premier llama a su puerta

El Oporto ha atado todavía más a Samu Aghehowa (u Omorodion, aunque no le gusta que le llamen así) en el día de su 21° cumpleaños. Este lunes, el equipo portugués confirmó la noticia adelantada por el OKDIARIO el pasado 25 de octubre. André Villas-Boas, presidente de los blanquiazules, decidió pagar un 15% (cinco millones de euros) más al Atlético de Madrid para el traspaso del ariete, tras haber adquirido el 50% de sus derechos el verano pasado (ahora tienen el 65%). En el norte de Portugal, el ‘9’ de los Dragões se está saliendo, y su irrupción ha llamado la atención de algún que otro equipo de la Premier League.

Todo se remonta al pasado 24 de agosto de 2024. En un restaurante de la cadena Urrechu en Madrid, el acuerdo entre Samu, el Atlético de Madrid y el Oporto se cerró a hurtadillas. «Menos mal que Fabrizio Romano no lo filtró, porque si no, no habríamos cerrado el acuerdo», comentó en tono de ironía André Villas-Boas, presidente de los Dragones. El traspaso se concretó en 15 millones de euros por el 50% de sus derechos, con un contrato vigente hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

En la operación, los colchoneros solo podrán percibir alrededor de 25 millones por el jugador, que corresponden al 80% de sus derechos. A partir del año 2025, el Oporto podía adquirir un 15% adicional por 5 millones de euros. Cosa que hicieron, tal y como lo había anunciado OKDIARIO. Ahora, el Atleti ha recaudado 20 ‘kilos’. Además, en 2026, los portugueses podrían activar el 15% restante por otros cinco millones.

Samu Aghehowa, un hombre de récords

Antes de fichar por el Oporto, Samu lo tenía hecho con el Chelsea, pero todo se cayó a última hora. Y ahí asomó la cabeza André Villas-Boas, quien no dudó en llevárselo a la Ciudad Indomable. Desde entonces, el matrimonio es ‘casi’ perfecto. A nivel colectivo, los Dragones sólo han conquistado la Supercopa de Portugal tras remontar al Sporting de Portugal en la final (iban perdiendo 3-0 al descanso y ganaron 3-4) pero ya no tienen opciones de ganar la Liga. No obstante, a nivel individual, Aghehowa se gusta mucho en Oporto.

En 40 partidos con la elástica de los Dragones, Samu Aghehowa ha registrado 24 tantos, 18 de ellos en Liga. Es el segundo en la tabla de Pichichi detrás del indiscutible Gyökeres, con 38 dianas. No obstante, esa gran cifra goleadora en Liga del delantero español es ya un récord en Portugal. El de Melilla se une a una lista muy exclusiva, ya que es el cuarto futbolista con 20 años o menos en llegar a los 18 tantos en el campeonato luso. Solo Peyroteo (1937/38), Eusébio (1962/63) y Fernando Gomes (1976/77) lo habían conseguido antes que él.

Sus buenas actuaciones le han llevado a la Selección Española. En noviembre de 2024, Luis de la Fuente le dio su primera oportunidad con los mayores. Jugó 45 minutos contra Suiza, y ya. En el último parón, volvió a ser convocado, pero no llegó a vestirse de corto contra Holanda.

Los rumores de la Premier

Acaba de cumplir 21 años, pero su sueño es claro: llegar a la Premier League. Nunca lo escondió. Y este deseo podría hacerse realidad en los próximos meses. Aunque la vida en Portugal es cómoda y la ciudad de Oporto le ha acogido muy bien, Samu podría abandonar el norte para cumplir su fantasía de jugar en Inglaterra.

Para ello, le espera el Aston Villa de Unai Emery. Según ha podido saber el OKDIARIO, los Villans llevan siguiendo desde mucho tiempo al killer y sería incluso una de sus prioridades de cara al próximo verano. El Manchester United también mandó varios ojeadores para observar al futbolista, pero el cuadro de Birmingham está en la pole. Si llega a hacer las maletas, el Oporto tendría ya a su sustituto, otro español: Ángel Alarcón (20 años, 2004). El ex del Barcelona es una pieza importante del filial y Villas-Boas ya ha cerrado su renovación hasta 2027.

De momento, Samu sigue centrándose en el Oporto. Martín Anselmi, técnico de los Dragones, quiere a su pupilo para el Mundial de Clubes. El próximo verano, los portugueses se medirán al Palmeiras, el Inter de Miami de Messi y al Al Ahly egipcio. A la vuelta, habrá decisión.