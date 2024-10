Omorodion, la sensación de Europa que se siente bien en Oporto: «Es nuestro Samu, le queremos aquí»

El Oporto puede estar de enhorabuena, Samu Omorodion la está rompiendo. En un negocio magistral, los Dragões consiguieron atar a uno de los delanteros más eficaces de esta presente temporada. Inicialmente anunciado al Chelsea, la llegada en casa de los Blues se cayó a última hora, culpa de João Félix. Este curso, el ariete recopila ocho goles en ocho encuentros con los portugueses. Destaca un doblete contra el Manchester United en Europa League y, tras su diana contra el Hoffenheim, es el máximo goleador de la competición (4 realizaciones). Marca cada 69 minutos. Los portugueses solamente pagaron 15 millones de euros por él, cuando en la Premier League ofrecían entre 30 y 40 ‘kilos’.

El 24 de agosto, ‘a escondidas’, el ex delantero del Atlético de Madrid anunció finalmente que fichaba por el Oporto. Un traspaso que se cerró en el restaurante Urrechu, en la capital española. «Menos mal que Fabrizio Romano no lo destapó. Si no, no lo hubiéramos cerrado», bromeó el presidente André Villas-Boas. 15 millones de euros para el 50% de sus derechos, un contrato hasta 2029 y una cláusula de 100 millones de euros.

Además, los colchoneros sólo podrán obtener unos 25 millones por él (80% de los derechos del jugador). En el 2025, el Oporto tiene la opción de comprar un 15% más (5 millones de euros). Ídem en 2026. Fuentes informan a OK DIARIO que el club blanquiazul ya está preparando el primer pago de cinco millones de euros.

Con el traspaso caído al Chelsea, y también al West Ham semanas antes, el sueño de Samu Omorodion también se caía. Nunca lo ocultó, el ariete siempre manifestó su sueño de jugar en la Premier League. Por ahora, Inglaterra esperará. El campeón olímpico español (París 2024) se siente querido en Oporto y deseado. Los aficionados también lo están. «Es nuestro Samu. Le queremos muchísimo y ojalá nos traiga muchos títulos», contaban aficionados del equipo portugués a OK DIARIO.

Tiene un perfil de nueve puro. Sabe moverse de espaldas a la portería, es rápido, es potente, es alto y, sobre todo, tiene mucho gol. Lo demostró contra el Manchester United en Europa League. Cuando el Oporto iba perdiendo 0-2, Samu se echó el equipo a sus espaldas y culminó una espectacular remontada, aunque acabaron con un empate a tres. Autor del 2-2 y del 3-2, fue en su primera diana en que el ariete pidió a sus aficionados que no pitarán a los suyos. «Es la mentalidad de dragón, es una mentalidad de killer», añadían algunos aficionados del club portugués.

André Villas-Boas ‘salvó’ a Samu. El año pasado, el canterano del Granada llegó al Atleti tras marcarles un gol en la Liga. Nada más llegar a la capital, se le mandó cedido al Deportivo Alavés. En el País Vasco, ocho goles en 35 encuentros. Sin embargo, en el Atlético le trataron como un «indeseado». «No me sentía partícipe, no como un futbolista. Lo pasé mal. Fueron muchas noches llorando», relataba el ‘9’ a EFE. Unas declaraciones que no le sentaron bien al ‘Cholo’ Simeone. «Él sabe que mandó un mensaje en el que quedó claro que no quería estar en el Atleti», defendía el técnico argentino.

Ahora la incógnita es saber cuándo Luis de la Fuente lo convocará con la absoluta. Por ahora, paciencia. «Le seguimos desde hace mucho. Es un jugador de mucho futuro para el fútbol español», explicaba el seleccionador a principios de octubre. Él que está más feliz que nunca es Santi Denia. Como Samu no pudo ir convocado con los mayores, directo a la sub-21. Y allí, el melillense demostró que las inferiores le quedan muy pequeñas. Contra Malta para las clasificatorias de la Eurocopa, póquer en 45 minutos. Algún aficionado de La Roja ya sueña con una delantera Nico Williams – Samu Omorodion – Lamine Yamal.