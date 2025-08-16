Soy médico del sueño y éste es el truco que recomiendo para dormir en las noches de calor: es mano de santo

Este es el truco que un médico del sueño recomienda para dormir en las noches de calor es mano de santo. Estos días en los que el aumento de temperatura se ha convertido en un problema, podremos empezar a tener algunos cambios en los que todo puede cambiar, será mejor que nos preparemos para dar un giro radical en este tipo de detalle que puede acabar siendo esencial. Es importante estar pendientes ante una serie de detalles en los que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Es hora de apostar claramente por una serie de detalles en los que todo puede acabar siendo posible.

el problema de poder dormir bien

Es mano de santo esta técnica

Cuando llega el verano, el aumento de las temperaturas se convierte en un problema contra el que debemos empezar a luchar. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para pasarlo peor de lo que pensábamos, sobre todo con lo que nos esperará en estos días.

Es hora de apostar por una serie de detalles

las temperaturas parece que no están dispuestas a descender.

Para poder descansar por las noches, nada como este experto en el sueño, un famoso doctor, nos dará lo que necesitamos para conseguir descansar y dormir en noches infernales.

Este es el truco de un médico para dormir las noches de calor

Las noches de calor puedes descubrir la mejor forma de dormir bien, con la ayuda de un truco

El doctor Estivill recomienda: «tener una toalla húmeda para poner en nuestro cuello, mojar las orejas, la cabeza…». Por lo que, quizás ha llegado el momento de apostar por una serie de detalles que puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estos días.

Los expertos de Sueños descans nos dan una serie de consejos

Uso de ventiladores y aire acondicionado de forma eficiente. El ventilador puede ser tu mejor aliado si lo usas correctamente. Aunque no enfría el aire, ayuda a evaporar el sudor y a que el cuerpo pierda calor. Para que funcione mejor, colócalo cerca de una ventana por la noche o frente a ti mientras duermes.

Truco del ventilador con hielo. Una técnica muy efectiva y fácil de aplicar es colocar un bol grande lleno de hielo frente al ventilador. El aire pasará por encima del hielo, se enfriará y circulará por la habitación como una especie de aire acondicionado casero. Si no tienes hielo, puedes usar botellas de agua congeladas.

Posición estratégica del ventilador. Evita poner el ventilador directo a la cara o al cuerpo durante muchas horas, ya que puede provocar dolor muscular o resecar las vías respiratorias. En lugar de eso, orién­talo hacia el techo o una esquina para que el aire se reparta de forma más natural.

Estos trucos son esenciales. Esas noches de verano ya no serán un problema, sino que se puede empezar a descansar bien con pequeños detalles