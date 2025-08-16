Mallorca – Barcelona, en directo: el partido de la Liga online gratis y en vivo hoy

El Real Mallorca y el Barcelona se ven las caras en el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga que se disputa en Son Moix. Ambos equipos se estrenan esta temporada y son conscientes de que, aunque esto esté comenzando, cada punto puede ser determinante para el devenir del campeonato, por lo que irán con todo a conseguir el triunfo. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Mallorca – Barcelona.

Real Mallorca – Barcelona, en directo

Empieza la Liga para el Barcelona

Este viernes arrancó el campeonato liguero con una victoria por 1-3 del Rayo Vallecano al Girona y unas horas después era el Villarreal el que se imponía por 2-0 al recién ascendido Real Oviedo. Hoy le llega el turno a un Barcelona que tiene la clara intención de estrenarse con un triunfo y así poder sumar tres puntos con los que empezar a meter presión a Real Madrid y Atlético aunque esto no haya hecho nada más que empezar. Eso sí, los de Hansi Flick no lo van a tener nada fácil porque delante tendrán a un Real Mallorca que espera dar la sorpresa en Son Moix y regalarle una primera victoria a sus hinchas.

Las inscripciones

Durante todo el verano se ha hablado, y mucho, sobre las inscripciones del Barcelona… y también del resto de equipos del fútbol español, un problema que no está surgiendo en otros países. En el club azulgrana, finalmente, han conseguido que la baja de Ter Stegen sea considerada de larga duración, por lo que ya han inscrito a Joan García. Sin embargo, Marcus Rashford viajó con la expedición culé a Mallorca sin haber sido inscrito, pero unos minutos después de hacerse pública la convocatoria también se desveló que ya había sido apuntado en la Liga.

Partidazo en Son Moix

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Mallorca – Barcelona que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Son Moix será el escenario de este partidazo en el que los baleares intentarán dar la sorpresa ante el vigente campeón. Por su parte, los pupilos de Hansi Flick quieren revalidar el título y es por ello que, tras una gran pretemporada, saldrán con todo al terreno de juego para intentar sacar tres puntos importantes y empezar el curso dando un golpe sobre la mesa.