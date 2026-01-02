Una canasta para mejorar el saque: Alcaraz afina antes de enfrentarse a Sinner en Corea

De Murcia a Corea del Sur. Carlos Alcaraz pone el lunes punto y final a su pretemporada -atípica tras el abrupto divorcio con Ferrero tras siete años- e inicia la nueva temporada tenística con una exhibición contra Jannik Sinner antes de viajar a Australia para el primer Grand Slam del año. En su campamento base de Murcia ha habido espacio para las bromas, complicidad y nuevos cambios referidos al saque, golpeo que ya varió en 2025.

En sus orígenes comenzó realizando dos paradas, en junio de 2024 lo redujo a una y el curso pasado eliminó todas. «Es un cambio que me viene bien para impactar a la bola más arriba y así ganar dirección y potencia», explicó el murciano. Su swing pasó a ser más más dinámico, con más ritmo y mayor potencia. Para este 2026 busca más altura a la hora de lanzarse la pelota.

Por ello ha vuelto a utilizar una pequeña canasta para medir la distancia. La secuencia es sencilla. Samu López la sostiene con el brazo elevado y Carlitos proyecta la pelota hacia la altura óptima. Trabaja la coordinación y trayectoria de la pelota. Ahora Alcaraz ha pasado a subir la pelota hasta la altura del pecho, casi donde está su garganta, antes de empezar a moverse.

Tiene claro Alcaraz que debe seguir retocando su tenis para mantener su rivalidad con Sinner en la buena dirección. Se repartieron los cuatro grandes pasteles de 2025 y, si ninguna raqueta emerge, parece que lo volverán a hacer en 2026. El primer episodio de su serie este año será en Corea del Sur, el próximo 10 de enero y bajo el marco de una exhibición. Después ya empieza el Rock and Roll. Mantendrá un calendario similar al de años pasados.

Afrontará en Australia su principal objetivo del curso, de ahí irá a Róterdam donde defiende título -el primero que logró en indoor- y comenzará después la gira norteamericana por Indian Wells y Miami antes de que llegue la tierra batida. Ahí, la tradicional hoja de ruta que pasa por Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y culmina en París con Roland Garros. Un breve paso por la hierba en Queen’s y Wimbledon y vuelta a América. Toronto, Cincinnati y US Open. La etapa final del año aglutina la Laver Cup, Shanghái, París, ATP Finals y las Finales de la Copa Davis.