Clasificación de F1 del GP de Australia hoy en directo | A qué hora es, dónde verla y última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz
Sigue en directo la clasificación del GP de Australia
Ahora sí. El momento ha llegado y, un año más, los que quieran ver el estreno definitivo de la Fórmula 1 tendrán que pegarse un buen madrugón. La primera clasificación del Mundial 2026 ya está aquí y la puedes seguir en directo este sábado con OKDIARIO desde las 5:45 horas, 15 minutos antes de que arranque el Gran Premio de Australia con Fernando Alonso y Carlos Sainz buscando el mejor lugar posible en la parrilla.
Por todo lo que la precede, quizá sea una de las sesiones inaugurales más tristes que se recuerdan para los pilotos españoles. Los pronósticos son todos malos para ambos. Por un lado, el deficiente Aston Martin de Alonso, que apenas está para completar la carrera de este domingo en Melbourne y cuesta pensar que vaya a conseguir llevarlo siquiera a la Q2.
Y, por otro, Sainz sacará los codos para tratar de acercarse lo máximo al top 10 y estar así en disposición de luchar por los puntos en el circuito de Albert Park. El Williams no es el de la temporada pasada, ni de lejos, pero las sensaciones del equipo y el motor Mercedes aventuran cierto margen de mejoría durante la temporada.
En cuanto a los aspirantes a la pole, incógnita total. El precedente en el que fijarse es el primer puesto de Oscar Piastri en los libres 2 por delante de los Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, aunque habrá que ver qué tienen que decir el campeón del mundo, Lando Norris, y el animal, Max Verstappen. Todo ello lo descubrimos en unos minutos en la clasificación del GP de Australia.
Dónde ver la clasificación del GP de Australia
DAZN fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda en el Mundial de F1 2026 de forma íntegra, lo que significa que hablamos de los entrenamientos, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios.
Este GP de Australia se podrá ver en directo por televisión a través del canal DAZN F1, que está disponible en diferentes plataformas, pero hay que destacar que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis por televisión lo que ocurra en el circuito Albert Park.
¿Quién se llevará el gato al agua?
La pelea por la primera pole del año va a estar ajustadísima. Leclerc marcó el tiempo más rápido en la mañana del viernes y Piastri el de la tarde, mientras que Russell, con el Mercedes, los ha pulverizado este sábado con el primer 19:0 con seis décimas de ventaja sobre el siguiente, Lewis Hamilton. Por lo cual, en principio, el favorito es el de Mercedes, que vio cómo su otro piloto, Antonelli, se iba contra el muro en la práctica previa a la clasificación.
Así fueron los tiempos
Russell dominó los terceros entrenamientos con el tiempo más bajo del fin de semana en Melbourne.
George Russell leads the way in Final Practice, ahead of the Ferraris of Lewis Hamilton and Charles Leclerc 👀
Here’s your full classification from FP3 ⬇️#F1 #AusGP pic.twitter.com/Y6x7Wx5GVY
— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Decepcionantes Libres 3
Desde luego que lo ocurrido en la tercera práctica no da ningún motivo al público español para levantarse de la cama… Alonso sólo marcó un tiempo más alto que los de Cadillac, aunque pudo correr 19 vueltas, positivo. Pero su compañero, Lance Stroll, se ha quedado sin rodar en toda la sesión por un problema en el motor de combustión interna.
Sainz ni siquiera pudo cerrar un crono porque su Williams se quedó parado en su primera vuelta lanzada. Ya preocupaba el descenso de velocidad en rectas de su monoplaza este viernes y ahora este KO en el libre 3 avecina una clasificación muy difícil para el madrileño.
¡Bienvenidos!
Arranca nuestro directo en el que les contaremos la clasificación del GP de Australia, la primera del año en la que Alonso y Sainz tratarán de salvar la papeleta. ¿Quién se llevará la primera pole de la nueva F1? Lo descubrimos en nada. ¡Vamos allá, que esto empieza en 15 minutos!
Vean el accidente de Antonelli
Así quedaba el Mercedes de Antonelli tras el aparatoso accidente del italiano que ponía en serio riesgo su participación en la clasificación a pocas horas de esta sesión: