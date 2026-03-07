Clasificación de F1 del GP de Australia hoy en directo | A qué hora es, dónde verla y última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz

Ahora sí. El momento ha llegado y, un año más, los que quieran ver el estreno definitivo de la Fórmula 1 tendrán que pegarse un buen madrugón. La primera clasificación del Mundial 2026 ya está aquí y la puedes seguir en directo este sábado con OKDIARIO desde las 5:45 horas, 15 minutos antes de que arranque el Gran Premio de Australia con Fernando Alonso y Carlos Sainz buscando el mejor lugar posible en la parrilla.

Por todo lo que la precede, quizá sea una de las sesiones inaugurales más tristes que se recuerdan para los pilotos españoles. Los pronósticos son todos malos para ambos. Por un lado, el deficiente Aston Martin de Alonso, que apenas está para completar la carrera de este domingo en Melbourne y cuesta pensar que vaya a conseguir llevarlo siquiera a la Q2.

Y, por otro, Sainz sacará los codos para tratar de acercarse lo máximo al top 10 y estar así en disposición de luchar por los puntos en el circuito de Albert Park. El Williams no es el de la temporada pasada, ni de lejos, pero las sensaciones del equipo y el motor Mercedes aventuran cierto margen de mejoría durante la temporada.

En cuanto a los aspirantes a la pole, incógnita total. El precedente en el que fijarse es el primer puesto de Oscar Piastri en los libres 2 por delante de los Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, aunque habrá que ver qué tienen que decir el campeón del mundo, Lando Norris, y el animal, Max Verstappen. Todo ello lo descubrimos en unos minutos en la clasificación del GP de Australia.

Dónde ver la clasificación del GP de Australia

DAZN fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda en el Mundial de F1 2026 de forma íntegra, lo que significa que hablamos de los entrenamientos, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios.

Este GP de Australia se podrá ver en directo por televisión a través del canal DAZN F1, que está disponible en diferentes plataformas, pero hay que destacar que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis por televisión lo que ocurra en el circuito Albert Park.