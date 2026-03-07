Nubosidad y lluvias débiles en Castilla y León, mejora hacia la tarde, según AEMET

Hoy, 7 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles que serán más frecuentes en las primeras horas, especialmente en las zonas del este y norte. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a intervalos más despejados, aunque no se descartan chubascos dispersos. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables en el tercio oeste y ascenderán en el resto, con heladas débiles en cotas altas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 7 de marzo

Lluvias matinales y ambiente fresco al caer la noche en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde-noche. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento soplará suavemente desde el norte a unos 15 km/h, aportando una sensación térmica que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los 11 grados que alcanzaremos como máxima. La humedad, que se elevará hasta un 90%, hará que el aire se sienta pesado, como si la ciudad estuviera envuelta en un abrazo húmedo.

A medida que avance el día, la temperatura descenderá a unos 3 grados por la noche y aunque el sol se asomará tímidamente a las 07:48, su luz se verá opacada por la densa capa de nubes. Ya por la tarde, el cielo mostrará un leve respiro, pero no habrá que bajar la guardia, ya que la posibilidad de chubascos persistirá. Con la puesta del sol a las 19:18, la jornada cerrará con un ambiente fresco y cargado, invitando a buscar refugio y calidez.

Zamora: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que apenas alcanzan los 6 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque pronto se intensificará.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% por la mañana y al 90% por la tarde-noche, con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. La sensación térmica se sentirá más fría, con mínimas de 2 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad alcanzará niveles altos, haciendo que el día sea especialmente incómodo.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvia constante

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que nos acompañará durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 11°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser un grado más baja, lo que nos dará una sensación de frescura. La humedad relativa se mantendrá alta, llegando al 100%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 85%, por lo que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará de forma suave desde el norte, con una velocidad media de 5 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. Con la salida del sol a las 07:47 y su puesta a las 19:20, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque el día estará marcado por la inestabilidad y la humedad.

Valladolid: cielos nublados y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta inestable, con cielos mayormente nublados y una alta probabilidad de lluvia durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados, con un viento leve del noreste que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Aprovechar el día para dar un paseo es una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. No olvides llevar un paraguas, por si acaso, pero no dejes que eso te impida disfrutar de un agradable recorrido.

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Burgos

La jornada en Burgos se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados. El ambiente será fresco, con una sensación térmica que podría bajar hasta 1 grado, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá, especialmente en la tarde-noche y las temperaturas apenas alcanzarán los 11 grados. Con el viento del noreste soplando a 15 km/h, es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa o llevar un paraguas si se tiene que salir.

Palencia: chubascos intermitentes y ambiente fresco

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, donde el mercurio alcanzará un máximo de 13 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

Con el viento del noreste soplando a 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde-noche se presentará con una alta probabilidad de lluvias. La humedad relativa se mantendrá elevada, lo que acentuará la sensación de frío.

Cielos grises y lluvia persistente en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, con temperaturas que rondan los 3 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente por la tarde, cuando el ambiente se tornará más húmedo y fresco, con temperaturas que apenas alcanzarán los 6 grados.

Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la lluvia podría acompañarnos durante gran parte de la jornada. A pesar de la grisura, no olvidemos que cada gota de agua es vital para la naturaleza que nos rodea.

Segovia: cielo cubierto y chubascos persistentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán durante la tarde, donde el mercurio apenas alcanzará los 10 grados, manteniendo una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría.

Con la llegada de la tarde-noche, se intensificarán las precipitaciones, por lo que se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien. La puesta del sol a las 19:14 marcará el final de un día marcado por la inestabilidad, donde el viento, aunque suave, podría traer consigo un ligero frescor.

Ambiente lluvioso y fresco hoy en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 3°C y una sensación térmica que podría descender a 0°C. A medida que avance la jornada, la lluvia persistirá y aunque el cielo seguirá nublado, las temperaturas máximas alcanzarán los 10°C, ofreciendo un respiro en la tarde.

Con el sol saliendo a las 07:41 y poniéndose a las 19:06, Soria disfrutará de más de 11 horas de luz, aunque la humedad se sentirá intensa, alcanzando hasta el 100%. El viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, lo que sumará un toque fresco a la jornada. En resumen, será un día mayormente lluvioso y fresco, ideal para disfrutar de un buen café en casa.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET