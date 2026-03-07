Cielo muy nuboso y precipitaciones débiles a moderadas marcarán el día en toda la provincia de Zaragoza, con una cota de nieve que descenderá a 1400-1600 metros. Las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento será flojo, con intervalos moderados del norte, girando hacia el este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y lluvias con ambiente fresco

El cielo de Zaragoza se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias intensas a lo largo del día. Con temperaturas que apenas alcanzarán los 15 grados, la sensación térmica se sentirá más fresca, rondando los 16. El viento soplará desde el este a una velocidad moderada, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan incomodar a los paseantes. La humedad, en cambio, se mantendrá alta, creando un ambiente algo pesado.

Ya por la tarde, el panorama no mejorará mucho, ya que las nubes continuarán dominando el cielo y la probabilidad de chubascos se mantendrá. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados y la sensación térmica podría descender a 7, especialmente al caer la noche. Con el sol ocultándose a las 19:00, será un día en el que la lluvia y el viento marcarán la pauta, invitando a buscar refugio y disfrutar de la calidez del hogar.

Calatayud: nubes grises y lluvias persistentes

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 7 grados y la lluvia se hace presente con una probabilidad del 100%. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que acentuará la sensación térmica, que podría descender hasta los 4 grados.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias que continuarán y una temperatura máxima que apenas superará los 13 grados. La humedad, que rondará el 100%, puede resultar agobiante. Es un día para estar preparados: mejor llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

Tarazona: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta con cielos mayormente cubiertos y una alta probabilidad de lluvia a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados, con un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente por la mañana.

Aprovechar este día puede ser una buena idea para disfrutar de un paseo bajo las nubes, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. No olvides llevar un paraguas, por si acaso, pero no dejes que eso te detenga.

