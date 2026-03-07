La Cibeles va a cambiar para siempre a partir de este día y ya nada será igual

La Fuente de Cibeles es sin duda, uno de los grandes monumentos que visitar en Madrid, escenario además de las celebraciones de los aficionados del Real Madrid, cuando este equipo gana por ejemplo la Liga, o cualquier otra competición. Sin embargo, este monumento lleva años resistiendo al clima, al tráfico y al ritmo constante de la ciudad, y esa acumulación de desgaste ha llevado al Ayuntamiento a poner fecha a una restauración que ya no podía retrasarse más.

En los informes técnicos sobre el estado de la Cibeles se informa siempre de problemas como suciedad adherida, pequeñas fisuras, zonas de piedra debilitadas y elementos metálicos que empiezan a mostrar corrosión. Nada que sea realmente grave, pero sí suficiente para justificar una intervención amplia que permita dejar el monumento en buen estado. Y ahora parece que por fin se tiene fecha para el cambio al que se va a someter la mítica fuente. Los trabajos arrancarán después de la visita del Papa León XIV, prevista entre el 6 y el 12 de junio. El Ayuntamiento prefiere esperar a que termine ese evento para intervenir un espacio tan transitado y evitar interferencias. A partir de ahí, la fuente quedará rodeada de andamios durante varios meses, aunque sin afectar al tráfico.

El cambio al que se va a someter la Cibeles

Aunque a simple vista la fuente parece resistente, los técnicos han detectado alteraciones propias del paso del tiempo. La piedra presenta acumulaciones de suciedad, partes debilitadas y pequeñas grietas; los morteros aplicados en intervenciones antiguas no siempre son compatibles y algunos elementos metálicos muestran corrosión. La restauración busca frenar estos deterioros y estabilizar el conjunto para los próximos años.

El plan de trabajo incluye una limpieza inicial del monumento, retirada de morteros inapropiados, tratamiento específico de cada superficie pétrea, sellado de juntas y fisuras, aplicación de productos biocidas y consolidación de los materiales. También se actuarán sobre los elementos metálicos afectados y se realizará una reintegración cromática para recuperar la uniformidad visual del conjunto. La intervención culminará con un tratamiento hidrofugante que protegerá la piedra de la humedad y de la exposición continua a la intemperie.

Cuánto costará y quién financiará la restauración

La restauración no tendrá impacto en las cuentas municipales porque el proyecto será asumido, casi en su totalidad, por L’Oréal Groupe España, que ha comprometido 370.000 euros. La empresa se integra así en el programa de conservación del patrimonio que impulsa el Ayuntamiento, lo que permite avanzar en una intervención de este calibre sin cargarla al presupuesto público.

Según el Consistorio, la inversión cubre prácticamente todo el coste previsto y permitirá trabajar durante unos cinco meses. La idea es completar la actuación antes de que termine 2026 y asegurar que la fuente, uno de los puntos más reconocibles del centro de Madrid, quede protegida y en buen estado para los próximos años.

Un símbolo del siglo XVIII que sigue evolucionando con la ciudad

La Fuente de Cibeles forma parte del proyecto de embellecimiento del Salón del Prado diseñado en el siglo XVIII. La obra original se basa en un diseño de Ventura Rodríguez, que fijó la composición de la diosa sobre un carro tirado por dos leones. La figura de Cibeles fue esculpida por Francisco Gutiérrez y los leones por Roberto Michel, combinando estilos y materiales propios del periodo.

A lo largo de su historia, la fuente ha cambiado de ubicación y ha atravesado épocas complejas. En 1895 fue trasladada a su emplazamiento actual y elevada tres metros respecto al nivel original. Durante la Guerra Civil se protegió con sacos terreros y una estructura de ladrillo para evitar daños derivados de los bombardeos. Ya en el siglo XX, la fuente se convirtió en un punto de celebración colectiva, especialmente ligado a las victorias del Real Madridm y en uno de los escenarios más fotografiados de la ciudad.

Desde 2021, la Cibeles está incluida en el Paisaje de la Luz, catalogado como Patrimonio Mundial, y esa condición exige una vigilancia constante sobre su estado. La intervención prevista no cambiará la fisonomía del monumento, pero sí permitirá recuperar relieves y matices que el paso del tiempo ha ido suavizando, especialmente en las zonas más expuestas a la contaminación.

Lo que cambiará a partir de esta restauración

El proyecto no busca modificar la apariencia de la fuente, sino asegurar su resistencia. La restauración devolverá firmeza a las piezas más desgastadas y permitirá que la piedra responda mejor a la contaminación, a las lluvias y al movimiento constante de la zona. Los cambios serán discretos para el ojo del público, pero relevantes para la estabilidad del conjunto.

El Ayuntamiento señala que esta intervención servirá también para reorganizar el mantenimiento del monumento. Con la estructura ya reforzada, los equipos municipales podrán aplicar revisiones periódicas más eficaces. Así, la Cibeles va a poder mantener su imagen de siempre, aunque con un estado de conservación mejor que el actual.